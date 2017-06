Stand: 16.06.2017 11:51 Uhr

Kieler Woche: Segel-Bundesliga und Para-Werbung

4.000 Aktive aus mehr als 60 Nationen, die in 50 Disziplinen an den Start gehen - mit einem Melderekord bietet die Kieler Woche vom 17. bis 25. Juni wieder einmal die ganze Vielfalt des Segelsports. Mehr als 400 Starts werden an neun Tagen erfolgen, bevor am Sonntag die Medal Races in den olympischen Klassen den Abschluss bilden. Ein ganz wichtiger Teil der Veranstaltung werden die Regatten der Para World Sailing Championship (PWSC): "Wir werden alles daran setzen, dass die Kieler Woche eine Werbung dafür ist, den Segelsport wieder in die Paralympischen Spiele aufzunehmen", erklärte Organisationsleiter Dirk Ramhorst vom Kieler Yacht-Club. Von 2000 bis 2016 war Segeln paralympische Disziplin, 2020 vor Tokio wird es das jedoch nicht mehr sein. Den Rauswurf kann der zweifache Paralympics-Medaillengewinner Heiko Kröger nicht verstehen: "Es gibt kaum eine inklusivere Sportart als den Segelsport, wo das Miteinander so gut funktioniert", sagte der Stormarner, der im 2.4.mR vor Kiel bereits neunmal gewann.

Premiere: Segel-Bundesliga

Neben dem Fokus auf der PWSC erlebt Schilksee in diesem Jahr eine Premiere: Von Sonnabend bis Montag wird erstmals ein Spieltag der Segel-Bundesliga im Rahmen der Kieler Woche ausgetragen. "Wir freuen uns, dass wir die Kieler Woche um eine weitere Facette hochkarätigen Regattasports erweitern können", sagte Ramhorst, der die Bundesliga-Wettfahrten in der Strander Bucht zuschauernah platziert hat. Zu den Favoriten zählt der zweifache deutsche Meister, der Norddeutsche Regatta Verein (NRV), der nach zwei Spieltagen hinter dem SMC Überlingen und dem Deutschen Touring Yacht-Club aus Tutzing auf dem dritten Tabellenplatz liegt. Nach Kiel zieht der Bundesliga-Tross weiter nach Travemünde (21. Juli) und Glücksburg (18. August), ehe am 2. November das Finale in Berlin ansteht.

Olympischer Medaillenglanz auf der Förde

Bei den 15 internationalen Klassen (17. bis 20. Juni) und den olympischen Klassen (21. bis 25. Juni) sind auch in diesem Jahr bekannte Namen am Start, wenn auch teils in ungewohnter Rolle: Der Brasilianer Robert Scheidt, fünfmaliger Olympiamedaillengewinner im Laser und Starboot, greift diesmal Vorschoter Gabriel Borges im 49er an. Für olympischen Medaillenglanz sorgen auch Erik Heil und Thomas Plößel (Berlin/Oldenburg), die in Rio die Bronzemedaille holten. Im 470er zählen die Silbermedaillen-Gewinner von Rio, Mathew Belcher/William Rayn (Australien), zu den Top-Favoriten. Weiteren Medaillenglanz nach Kiel bringen Anne-Marie Rindom (Bronze/Dänemark) im Laser Radial und Thomas Zajac (Bronze/Österreich) im Nacra17. Bei den Laser-Seglern will der in Kiel lebende Seriensieger Philipp Buhl wie im Vorjahr triumphieren. Der 27-Jährige bestätigte jüngst seine starke Form mit dem zweiten Platz beim Weltcup-Finale vor Santander.

