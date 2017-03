Stand: 08.03.2017 09:28 Uhr

Kerber wieder die Nummer eins der Tenniswelt

Vor knapp zwei Wochen hat Angelique Kerber die Rückkehr auf Platz eins der Tennis-Weltrangliste noch verpasst - die Kielerin schied beim WTA-Turnier in Dubai im Halbfinale aus. Nun erobert die 29-Jährige quasi kampflos den Tennisthron. Weil die US-Amerikanerin Serena Williams verletzungsbedingt für das Turnier in Indian Wells absagte, wird sie ab dem 20. März wieder im Ranking hinter Kerber zurückfallen. Die Norddeutsche war bereits zwischen dem 12. September 2016 und dem 30. Januar 2017 die Nummer eins.

Kerber virtuell schon an Williams vorbei

Im vergangenen Jahr hatte Williams in der kalifornischen Wüste im Finale gegen die Weißrussin Viktoria Asarenka verloren. Damit verliert die 23-malige Grand-Slam-Gewinnerin 650 Punkte. Angelique Kerber war 2016 in Indian Wells in Runde zwei ausgeschieden und hat damit nur 35 Punkte zu verteidigen. Schon vor der Williams-Absage war klar: Scheitert die Amerikanerin vor dem Halbfinale, wäre Kerber automatisch wieder die Nummer eins.

