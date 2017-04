Stand: 10.04.2017 06:22 Uhr

Kerber verliert Finale von Monterrey

Angelique Kerber muss weiter auf ihren ersten Titel in diesem Jahr warten: Die Tennis-Weltranglisten-Erste verlor beim Turnier im mexikanischen Monterrey in der Nacht zum Montag das Finale gegen die Russin Anastasia Pawljutschenkowa. Kerber unterlag in dem knapp zweistündigen Match mit 4:6, 6:2 und 1:6.

Im dritten Satz lief nichts mehr für die Kielerin

Kerber bestimmte im ersten Satz eigentlich das Geschehen, sie konnte ihre Chancen aber nicht nutzen. Gleich vier Breakbälle vergab die Kielerin, ehe sie beim Stand von 4:5 erstmals selbst Probleme mit ihrem Aufschlag bekam. Pawljutschenkowa profitierte von Kerbers Schwächephase und holte sich nach 41 Minuten etwas überraschend den ersten Satz. Doch Kerber ließ sich davon zunächst nicht beirren. Während die Russin kräftemäßig etwas nachließ, steigerte sich Kerber. Zum 2:1 nahm sie Pawljutschenkowa zum ersten Mal das Service ab, zum 5:2 gelang ihr das nächste Break. Nach eineinhalb Stunden schaffte sie den Satzausgleich. Im entscheidenden Durchgang lief bei Kerber dann aber plötzlich nichts mehr zusammen. Sie verlor zwei Mal ihren Aufschlag und konnte sich davon nicht mehr erholen. Pawljutschenkowa nutzte schließlich ihren zweiten Matchball.

Kerbers bislang letzter Turniersieg: US Open 2016

Im neunten Vergleich mit Pawljutschenkowa war es für Kerber die vierte Niederlage. Auch 2013 hatte Kerber im Endspiel von Monterrey gegen die Russin verloren. Der bislang letzte Turniersieg der 29-Jährigen bleiben damit die US Open im vergangenen Jahr. Immerhin stand Kerber in Monterrey erstmals in dieser Saison in einem Finale.

Im Halbfinale hatte Kerber die an Nummer vier gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro mit 7:6 (8:6), 6:1. besiegt. Es war ihr erster Sieg in diesem Jahr gegen eine Spielerin aus den Top 30.

