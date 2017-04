Stand: 09.04.2017 09:54 Uhr

Kerber erreicht in Monterrey erstes Finale 2017

Tennisspielerin Angelique Kerber hat beim WTA-Hartplatzturnier im mexikanischen Monterrey ihr erstes Finale seit dem Triumph bei den US Open am 10. September 2016 erreicht. Die Weltranglistenerste aus Kiel besiegte in der Vorschlussrunde die an Nummer vier gesetzte Spanierin Carla Suarez Navarro mit 7:6 (8:6), 6:1. Es war ihr erster Sieg in diesem Jahr gegen eine Spielerin aus den Top 30.

Im Finale gegen Pawljutschenkowa

Im Endspiel trifft Kerber heute (22.30 Uhr MESZ) auf die Russin Anastasia Pawljutschenkowa, gegen die sie die jüngsten drei Aufeinandertreffen gewonnen hat - unter anderem im Finale von Monterrey 2013. "Es ist ein anderes Jahr, daher werde ich nicht an mein letztes Endspiel hier denken", sagte Kerber, die im Viertelfinale Titelverteidigerin Heather Watson (Großbritannien) ausgeschaltet hatte: "Alles ist möglich, ich werde rausgehen und versuchen, mein bestes Tennis zu spielen." Die 29-Jährige greift in Mexiko nach ihrem elften Turniersieg auf der WTA-Tour.

Nur der erste Durchgang knapp

Im ersten Satz lieferten sich Kerber und Suarez Navarro ein Break-Festival. Insgesamt sechsmal verloren sie ihren Aufschlag, im Tiebreak holte sich Kerber schließlich nach 62 Minuten den ersten Durchgang. Danach wurde es für die Favoritin einfacher: Nach zwei schnellen Breaks hieß es 5:0, nach 1:25 Stunden verwandelte sie ihren ersten Matchball.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 09.04.2017 | 22:50 Uhr