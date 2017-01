Stand: 05.01.2017 15:21 Uhr

Kerber trotz Pleite zuversichtlich

Das neue Tennisjahr hat für Angelique Kerber mit einer Enttäuschung begonnen, trotzdem schaut die Kielerin nach ihrem frühen Viertelfinal-Aus in Brisbane zuversichtlich nach vorne. Nach ihrer Dreisatz-Niederlage (4:6, 6:3, 3:6) gegen die an sechs gesetzte Ukrainerin Jelina Switolina wollte sich die Nummer eins der Welt nicht beunruhigen lassen. "Ich werde die positiven Dinge mitnehmen für die nächsten Matches und die nächsten Turniere", sagte "Deutschlands Sportlerin des Jahres", die im vergangenen Jahr bei der Auftaktveranstaltung noch das Finale erreicht hatte.

Angelique Kerbers Weg nach oben













































































Der Aufschlag wackelt

Kerbers Leistung gegen die stark aufspielende Switolina war deutlich besser als bei ihrem Sieg gegen Asleigh Barty, beide Spielerinnen begeisterten das Publikum mit spektakulären Ballwechseln. Knackpunkt war der wackelige Aufschlag der Norddeutschen, die fünf Breaks kassierte und fünf Doppelfehler fabrizierte. "Natürlich bin ich enttäuscht, dass ich hier im Viertelfinale verloren habe. Aber es war erst das erste Turnier. Und Grand Slams sind wieder eine ganz andere Geschichte", sagte Kerber mit Blick auf den ersten Höhepunkt 2017. Bei den Australian Open in Melbourne hatte sie im vergangenen Jahr ihren ersten Titel bei einem der vier wichtigsten Turniere gefeiert und sich am Ende ihrer herausragenden Saison zur ersten deutschen Nummer eins seit Steffi Graf gekrönt.

Melbourne-Generalprobe in Sydney

In der kommenden Woche bestreitet die Linkshänderin das WTA-Turnier in Sydney, es ist die Generalprobe für Melbourne. Bei dem Grand-Slam-Turnier hat Kerber haufenweise Punkte zu verteidigen. Der Vorsprung in der Weltrangliste vor der Konkurrenz ist groß, dennoch wird der Druck auf die Nummer eins zum ersten Mal in diesem jungen Jahr mächtig groß sein. Viele Wackler darf sich die 28-Jährige dann nicht erlauben.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 05.01.2017 | 12:25 Uhr