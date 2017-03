Stand: 15.03.2017 22:09 Uhr

Kein "Eishockey-Wunder" für Fischtown Pinguins

Es war der Schlussakt einer überragenden Saison: Der überraschend in die Play-offs eingezogene Aufsteiger Fischtown Pinguins aus Bremerhaven hat am Mittwochabend auch das vierte Viertelfinalspiel in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL) gegen den amtierenden deutschen Meister EHC Red Bull München verloren. Vom erhofften ersten Sieg gegen den Top-Favoriten in der "Best of seven"-Serie waren die Norddeutschen anders als in Spiel drei am vergangenen Sonntag (2:3) weit entfernt: Beim 2:8 (1:2, 0:4, 1:2) fiel die Entscheidung zugunsten der Süddeutschen im zweiten Viertel durch vier Treffer innerhalb von zwölf Minuten. Vor 4.643 Zuschauern erzielte im Schlussdrittel Mike Moore (49.) den letzten Treffer für den Aufsteiger.

Als erster Aufsteiger in die Play-offs

Trotz der vierten Niederlage im vierten Spiel gegen Meister München und dem damit verbundenen Viertelfinal-Aus dürfen sich die Pinguins für eine tolle Spielzeit feiern lassen: Der Aufsteiger mit dem kleinsten Liga-Etat überraschte in der regulären Saison und kämpfte sich als erster Neuling der DEL-Geschichte nach zwei Siegen in den Pre-Play-offs gegen Ingolstadt ins Viertelfinale.

Wolfsburg hat "Matchball"

Vorjahresfinalist Grizzlys Wolfsburg braucht nur noch einen Sieg, um ins Play-off-Halbfinale einzuziehen. Die von Pavel Gross trainierten Niedersachsen gewannen das vierte Viertelfinale gegen die Kölner Haie klar mit 5:1 (1:0, 1:0, 3:1) und gingen in der Serie mit 3:1 in Führung. Vor 4.154 Zuschauern in eigener Halle trafen Jeff Likens (5.), Brent Aubin (23.), Mark Voakes (47.), Fabio Pfohl (51.) und Gerrit Fauser (51.) zum dritten Sieg in Serie für die Wolfsburger, die die erste Partie gegen die Haie verloren hatten. Das nächste Duell mit dem achtmaligen deutschen Meister vom Rhein findet am kommenden Freitag (19.30 Uhr) in Köln statt.

