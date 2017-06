Stand: 22.06.2017 11:16 Uhr

Hockey: Hamburg Masters live bei NDR.de

Johannesburg und Amsterdam heißen die Sehnsuchtsorte der deutschen Hockey-Herren in diesem Jahr. In der größten Stadt Südafrikas wird vom 8. bis 23. Juli die World League ausgetragen, die niederländische Metropole ist vom 19. bis 27. August Gastgeber der Europameisterschaft. Die Standortbestimmung für die beiden Saisonhöhepunkte findet von Donnerstag an in Hamburg statt. In der Hansestadt will sich das Team von Bundestrainer Stefan Kermas das nötige Selbstvertrauen für die großen Herausforderungen holen - mit einem Erfolg beim traditionsreichen Hamburg Masters.

Alle deutschen Partien im Livestream bei NDR.de

Hamburg Masters live bei NDR.de Do, 22.06. 18:55 Uhr: Deutschland - Österreich

Fr, 23.06. 18:55 Uhr: Spanien - Deutschland

So, 25.06. 12:25 Uhr: Deutschland - Irland + Siegerehrung

Kommentator ist jeweils Michael Maske.

Das Top-Turnier des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) wird auf der Anlage des Uhlenhorster HC im Stadtteil Hummelsbüttel ausgetragen. "Wir wollen dort einen guten Entwicklungsschritt als Mannschaft machen. Es ist für uns die Generalprobe für die World League", sagte Kermas. Auftaktgegner ist heute Abend (19 Uhr) World-League-Aufsteiger Österreich. Am Freitag (19 Uhr) ist Spanien der Gegner, am Sonntag (12.30 Uhr) Irland. Die drei Spiele der deutschen Hockey-Herren sind alle im Livestream bei NDR.de zu sehen.

"Froh über dieses heterogene Teilnehmerfeld"

Irland überzeugte nicht nur durch seine erstmalige Olympia-Qualifikation nach über 100 Jahren, sondern auch als schwerer Gegner beim 3:2-Vorrundensieg der DHB-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Österreich schaffte überhaupt erst zum zweiten Mal - nach Verkleinerung des Teilnehmerfeldes auf acht Teams - den Aufstieg zur A-Europameisterschaft, erstmals nach 2009. "Ich bin sehr froh über dieses heterogene Teilnehmerfeld. Wir werden in Johannesburg ja auch vom Olympia-Zweiten Belgien bis zu Ägypten sehr unterschiedliche Gruppengegner haben", sagte UHC-Spieler Jan-Philipp Rabente, der mit seinem Team als Favorit in die 19. Austragung des Hamburg Masters geht.

Torhüter Reuß fällt aus

Kermas muss bei dem Vier-Länder-Turnier allerdings ohne Torhüter Felix Reuß auskommen. Der Schlussmann vom Club an der Alster Hamburg laboriert an einem Muskelsehnenanriss im Oberschenkel und muss auch um die Teilnahme an der WM-Qualifikation bei der World League im Juli in Südafrika bangen. Tobias Walter vom Harvestehuder THC wird am Donnerstag gegen Österreich und am Sonntag gegen Irland das deutsche Tor hüten, Mark Appel aus Krefeld kommt am Freitag gegen Spanien zum Zuge. Zudem ist Christopher Rühr angeschlagen. Der Kölner laboriert an einer Fingerverletzung und soll unter Wettkampfbedingungen getestet werden.

Hauke will zurück ins DHB-Team

Vor Beginn des Turniers erklärte Tobias Hauke seine grundsätzliche Bereitschaft, wieder für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen. Der Welthockeyspieler des Jahres 2013 spielt derzeit nicht für die DHB-Auswahl, da er sich auf seine Arbeit als Teammanger beim Fußball-Bundesligisten Hamburger SV konzentriert. "Tobi hat mir klar signalisiert, dass er bis zur Weltmeisterschaft 2018 in Indien weitermachen will. Er ist dabei, dies mit seinem Arbeitgeber zu klären", erklärte Bundestrainer Kermas: "Er ist lange dabei und ganz klar einer meiner Führungsspieler."

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 22.06.2017 | 06:25 Uhr