Hockey: Finale Deutschland - Irland jetzt live

Die deutsche Hockey-Nationalmannschaft hat auch ihr zweites Spiel beim Vier-Nationenturnier in Hamburg gewonnen. 4:2 (2:2) setzte sich das Team von Trainer Stefan Kermas am Freitagabend gegen Spanien durch. Die 2:0-Führung der Iberer durch Alvaro Iglesias (13./Siebenmeter) und Pau Quemada (23.) drehten Christopher Rühr (24.), Benedikt Fürk (25.), Timm Herzbruch (42.) und Moritz Trompertz (43.) mit ihren Treffern in den Sieg um. "Wir hatten zu Beginn ein paar Probleme, aber ich bin zufrieden, dass wir ruhig geblieben sind", sagte Bundestrainer Kermas nach der Partie.

Heute steht das letzte Spiel der DHB-Auswahl an. Gegen Irland, das ebenfalls bereits zwei Partien gewonnen hat, geht es um den Turniersieg. Das DHB-Team braucht dafür einen Sieg, während den Iren dank der besseren Tordifferenz ein Remis reicht. Das "Endspiel" gibt es ab 12.25 Uhr im Livestream hier bei NDR.de

"Regen-Hockey" zum Auftakt

Der Auftakt des traditionsreichen Turniers am Donnerstagabend geriet denkwürdig. Beim 2:0 (1:0)-Erfolg der deutschen Nationalmannschaft gegen Österreich spielte das Wetter die Hauptrolle. Die Partie musste schon im ersten Viertel wegen starken Regens für gut eine Stunde unterbrochen werden. Tom Grambusch (11. Minute, Siebenmeter) und Herzbruch (37.) erzielten auf der völlig verregneten Anlage die Tore für das DHB-Team, das laut Bundestrainer Kermas höher hätte gewinnen müssen.

"Froh über dieses heterogene Teilnehmerfeld"

Der Spielplan des Hamburg Masters Deutschland - Österreich 2:0

Irland - Spanien 4:1

Österreich - Irland 2:7

Deutschland - Spanien 4:2

Österreich - Spanien 1:4

Deutschland - Irland

Irland überzeugte nicht nur durch seine erstmalige Olympia-Qualifikation nach über 100 Jahren, sondern auch als schwerer Gegner beim 3:2-Vorrundensieg der DHB-Auswahl bei den Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016. Österreich schaffte überhaupt erst zum zweiten Mal - nach Verkleinerung des Teilnehmerfeldes auf acht Teams - den Aufstieg zur A-Europameisterschaft, erstmals nach 2009. "Ich bin sehr froh über dieses heterogene Teilnehmerfeld. Wir werden in Johannesburg ja auch vom Olympia-Zweiten Belgien bis zu Ägypten sehr unterschiedliche Gruppengegner haben", sagte UHC-Spieler Jan-Philipp Rabente.

