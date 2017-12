Stand: 28.12.2017 11:58 Uhr

Hamburger Jung Edebali wird zum NFL-Wandervogel

Und schon wieder muss sich Kasim Edebali nach einem neuen Verein umsehen: Der deutsche Football-Profi ist in der amerikanischen Profi-Liga NFL bei den Los Angeles Rams nach nur sieben Tagen entlassen worden. Erst am 21. Dezember hatte der 28 Jahre alte Hamburger einen Vertrag bei den Rams unterzeichnet. Der Linebacker kam für das Team aus Kalifornien in keinem Spiel zum Einsatz. Vor dem letzten Vorrundenspieltag sind die Los Angeles Rams mit elf Siegen und vier Niederlagen bereits sicher für die Play-offs qualifiziert.

Für Edebali ist es bereits die dritte Entlassung in der laufenden Spielzeit. Zuvor wurde der Defensivspieler von den Denver Broncos und Detroit Lions aussortiert. Insgesamt kam Edebali in dieser Saison in 13 Spielen zum Einsatz. Die ersten drei Jahre seiner NFL-Karriere verbrachte er bei den New Orleans Saints, die ihn im März Richtung Denver ziehen ließen.

Erfolgreiche Zeit am Boston College

Edebali hatte im Alter von zehn Jahren bei den Hamburg Huskies mit dem Football begonnen. Das Talent durfte schon als Jugendlicher bei der Herrenmannschaft mitspielen. Der Sport gab ihm Halt und eine berufliche Perspektive. 2007 ging er auf die Kimball Union Highschool in New Hampshire und bewarb sich anschließend erfolgreich für ein College-Stipendium. In Boston machte Edebali einen Abschluss in Kommunikationswissenschaften. Vor allem aber machte der Hamburger aus dem Stadtteil Osdorf im Football-Team als Defensive End in vorderster Verteidigungsreihe auf sich aufmerksam. Auch Edebalis Vater, ein US-Soldat, zu dem Kasim zuvor keinen Kontakt hatte, sah seinen Sohn im Fernsehen und rief ihn an. So lernte der Football-Spieler seine "amerikanische Familie" in Los Angeles kennen.

NFL-Einstieg in New Orleans

Im Frühjahr 2014 schien sich die Hoffnung auf einen Platz in der NFL für Edebali zerschlagen zu haben. Beim sogenannten Draft, in dem sich die Profi-Mannschaften die Rechte an Nachwuchsspielern sichern, wurde der Hamburger nicht ausgewählt. Doch die New Orleans Saints luden ihn ins Trainingscamp ein, der Deutsche schaffte zum ersten Mal den Sprung in einen NFL-Kader. Nun ist Edebali zum Wandervorgel geworden - gezwungenermaßen.

Edebali erfüllt sich NFL-Traum NDR Info - 09.09.2014 11:25 Uhr Autor/in: Heiko Oldörp Mit dem American Football begann er in seiner Heimatstadt Hamburg. Mit 25 Jahren hat Kasim Edebali nun den Sprung zu den New Orleans Saints in die NFL geschafft.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 28.12.2017 | 09:25 Uhr