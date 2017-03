Stand: 21.03.2017 22:21 Uhr

Halbfinale - Grizzlys Wolfsburg bärenstark!

Die Grizzlys Wolfsburg haben im Play-off-Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) ihren dritten Matchball genutzt und sind in die Vorschlussrunde um die Deutsche Meisterschaft eingezogen. In der Serie gegen die Kölner Haie setzten sich die Niedersachsen am Dienstagabend im entscheidenden siebten Spiel auswärts mit 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) durch. Die Grizzlys haben damit zum fünften Mal in Serie die Vorschlussrunde erreicht. Dies war zuvor noch keinem anderen Verein in der Historie der DEL gelungen. Nächster Gegner sind die Nürnberg Ice Tigers, die die Augsburger Panther bezwangen. Das erste Spiel findet am Freitag (19.30 Uhr) statt. Auch die Halbfinalserien werden im Modus "Best of seven" ausgetragen. Wer als erstes Team vier Spiele gewinnt, steht im Finale.

Goldenes Tor im Mitteldrittel

Es war eine intensive und hart umkämpfte Partie in der Kölner Eishockeyarena vor 15.672 Zuschauern. Tyson Mulock traf im zweiten Drittel zur Wolfsburger Führung (28.). Die Kölner mühten sich vergeblich, Torhüter Felix Brückmann war nicht zu bezwingen. Die Grizzlys hatten in der spannenden Serie nach vier Spielen bereits mit 3:1 geführt, mit zwei Niederlagen aber den Ausgleich zum 3:3 schlucken müssen, somit musste die siebte Partie entscheiden. Hier war die Mannschaft von Trainer Pavel Gross auch ohne die verletzten Christoph Höhenleitner und Philip Riefers das etwas glücklichere Team. Zum ersten Mal überhaupt in der DEL-Historie wurden gleich drei Viertelfinalserien erst im siebten Spiel entschieden.

