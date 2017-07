Haas-Abschied am Rothenbaum: "Es tut schon weh"

Stand: 24.07.2017 09:21 Uhr

Es ist für ihn eben doch mehr als nur ein Tennisturnier. "Natürlich ist es besonders emotional, hier am Rothenbaum ein letztes Mal aufzuschlagen", sagt Tommy Haas und streicht sich fast ein wenig verlegen durch die noch feuchten Haare. Die Tennisreise ist noch nicht vorüber, nach Hamburg macht der 39-Jährige noch Halt an ein paar weiteren Stationen. Aber die bisweilen quälenden Gedanken an den immer näher rückenden Abschied vom weißen Sport und dem weltweiten Wanderzirkus verfolgen den zweifachen Familienvater zunehmend öfter: "Es tut schon weh. Aber jeder Sportler weiß, dass es irgendwann vorbei ist." Ende des Jahres (spätestens) soll Schluss sein. Bis dahin will der Silbermedaillengewinner von Olympia 2000 in Sydney nichts hören von Tennis-Rente oder Auslaufmodell: "Noch bin ich Vollprofi, will auch hier bei den German Open mein bestes Tennis spielen und möglichst viele Runden gewinnen."

Tochter Valentina als Ansporn

Für einen Sieg auf der traditionsreichen Anlage am Hamburger Rothenbaum hat es nie gereicht. 2012 stand er im Finale. Auch jetzt im zwölften Anlauf wird es aller Voraussicht nach wieder nicht mit einem Triumph werden. "Es ist wie vor 20 Jahren bei meiner Premiere hier: rausgehen und Matches gewinnen - das ist mein Anspruch. Auch wenn ich im Unterbewusstsein natürlich weiß, dass jedes Match das letzte sein kann." Nach allerlei Operationen und damit verbundener, oft monatelanger Rekonvaleszenz ist der Ehrgeiz ungebrochen und Haas sogar glücklich, Anfang des Jahres überhaupt noch einmal den Weg zurück auf den Court geschafft zu haben. "Ich mache das ja auch aus einem besonderen Grund: Meine ältere Tochter (Valentina, d. Red.) ist jetzt sieben Jahre alt. Mein Ziel war es immer, sie dabei zu haben, sie in der Box zu sehen, wie sie mich anfeuert, alles realisiert und sich vielleicht später noch daran erinnern kann."

"Vom Kopf noch voll dabei"

Dieses Hochgefühl als Vater hat ihn jüngst beim Rasenturnier in Stuttgart sogar zum Coup gegen Roger Federer animiert. "Valentina war gerade erst angekommen, alles war perfekt", sagt Haas und strahlt. Vielleicht sei genau dies der Grund gewesen, warum ihm die wichtigen Punkte gelungen waren. "Danach hätte ich eigentlich schon aufhören können." Weil er es aber nicht tat, in Wimbledon und Bastad stattdessen in der ersten Runde ausgeschieden ist, verfolgen ihn nun die ständigen Fragen nach dem Abschied. Geduldig beantwortet sie der Wahl-Amerikaner, obwohl mit jedem Satz die Wehmut stärker zu werden scheint. "Noch bin ich vom Kopf her voll dabei. Aber wenn man weiß, okay das war's jetzt - dann wird einem langsam alles bewusst."

Elbphilharmonie - "toller Blick von oben"

Erst dann sei die Zeit gekommen, die Karriere Revue passieren zu lassen. Dann soll es auch ein wenig ruhiger zugehen im Hause Haas. "Die Familie steht an erster Stelle; sie hat in den letzten Jahren einiges mitgemacht." Der Lebensmittelpunkt wird Los Angeles bleiben, aber seine Frau Sara und die beiden Töchter Valentina und Josephine sollen auch mehr von seiner Heimat sehen. "Ich möchte, dass sie meine Kultur und Sprache besser kennenlernen", sagt Haas, der von einem Besuch der Elbphilharmonie begeistert war. "Ein toller Blick von da oben. Ich wusste gar nicht, dass es dort auch ein Hotel gibt und Eigentumswohnungen - wer es sich leisten kann." Weitere sportliche Auftritte sind nach Hamburg in Kitzbühel und Wien geplant. Und vielleicht gibt es als Draufgabe zum Abschied sogar eine Wildcard für die US Open Anfang September in Flushing Meadows, wo Haas 2004, 2006 und 2007 im Viertelfinale stand. In Australien (1999, 2002, 2007) und Wimbledon (2009) hatte er es viermal in die Vorschlussrunde geschafft.

Unbeschreibliche Glücksmomente

Zur Legende hat es Haas derweil schon am Sonntag vor Turnierbeginn am Rothenbaum gebracht. In der Showeinlage "Match der Legenden" gegen Turnierdirektor Michael Stich (6:1, 6:3) konnte sich der jüngere der beiden Oldies für die Niederlage anno 1996 bei den US Open revanchieren und durfte sich von den rund 6.500 Zuschauern auf dem Center Court feiern lassen. Ein erster Vorgeschmack auf das emotionale "Tschüs" war das sicherlich - auch wenn die eigentliche Herausforderung am Rothenbaum noch bevorstand. Noch einmal die speziellen Gefühle, dieses Auf und Ab im Match. Dass es nicht reicht, 45 Minuten gut zu spielen. Dass es gilt, den letzten Punkt zu gewinnen. "Wenn einem das gelingt, was ich zugegeben im Moment auch nicht mehr so oft schaffe, dann ist es unbeschreiblich", sagt Haas. "Eine schöne Zeit und ich weiß: Sie wird nicht wiederkommen."

Turnierchef ja - Trainer nein

Tennis spielen werde er, solange es geht, vielleicht künftig auch mit alten Bekannten auf der Champions Tour. Den Coach Tommy Haas werde es nicht geben. Vorerst jedenfalls, schränkt er vorsichtig ein. "Das kann ich mir in den nächsten Jahren nicht vorstellen. Ich will auch Zeit für mich haben und nicht wieder zehn, zwanzig Wochen im Jahr unterwegs sein. Aber wenn ein Angebot kommt von einem Spieler, der ein Grand-Slam-Turnier gewinnen kann, dann ist es auch wieder schwer, nein zu sagen." Turnierdirektor wie sein sportliches Vorbild Stich am Rothenbaum wird er beim Masters in Indian Wells bleiben. So wie "halbtags" schon in diesem Jahr - mit viel Erfolg, wie es heißt. Bleibt eigentlich nur die leidige Frage nach dem endgültigen Schlusspunkt, die Haas locker lächelnd kontert: "Wenn ich hier gewinne, höre ich sofort auf."

