Großer Preis von Neumünster am Sonntag live

Sören Pedersen hat das Championat bei den VR Classics in Neumünster gewonnen. Der Springreiter aus Dänemark setzte sich am Sonnabend im Sattel von Tailormade Chaloubet mit dem schnellsten Ritt (38,21 Sekunden) in der Siegerrunde durch. Ebenfalls in beiden Umläufen fehlerfrei blieb der zweitplatzierte Belgier Olivier Philippaerts mit Cabrio (44,90). Der Niederländer Marc Houtzager wurde mit jeweils einem Strafpunkt Dritter vor Kendra Claricia Brinkop (Warendorf) und Tim Rieskamp-Goedeking (Steinhagen).

Großer Preis der Höhepunkt

Olympiasieger und Weltmeister sind bei der traditionsreichen Veranstaltung in den Holstenhallen dabei, Teilnehmer aus über 20 Nationen gehen an den Start. Mit vier Weltranglistenspringen und insgesamt 260.000 Euro Preisgeld zählen die VR Classics zu den bedeutenden internationalen Turnieren im Reitsportkalender. Die Nordlichter Janne Friederike Meyer-Zimmermann (Schenefeld) und Carsten-Otto Nagel (Wedel) stehen ebenso im Blickpunkt wie der starke Vorjahressieger Christian Ahlmann (Marl), der derzeit einen Lauf hat.

Höhepunkt ist der Große Preis am Sonntag, der Sportclub überträgt ab 13.45 Uhr live im TV und hier bei NDR.de. Der Livestream erscheint pünktlich zum Sendungsbeginn oben auf dieser Seite.

Werth die große Favoritin

Im Fokus steht am Sonntag zudem die Weltcupentscheidung in der Dressur. Bereits zum 31. Mal ist Neumünster Gastgeber einer Weltcup-Etappe. Isabell Werth (Rheinberg) führt das Ranking nach sechs von neun Stationen an. Bei ihren drei bisherigen Weltcup-Starts gewann sie dreimal und ist auch in Neumünster die große Favoritin auf Platz eins.

Am Sonnabend behielt die sechsmalige Olympiasiegerin bereits im Grand Prix die Nase vorn. Im Sattel ihres 15-jährigen Wallachs Don Johnson siegte sie mit 75,78 Prozentpunkten. "Ich bin etwas auf Sicherheit geritten. Der Geräuschpegel in der Halle war sehr hoch", sagte 47-Jährige: "Ich hatte kurz Bedenken, ob Don Johnson sich da konzentrieren würde, auch weil er drei Monate Turnierpause hatte." Platz zwei ging an die Niederländerin Madeleine Witte-Vrees mit Cennin (74,10). Dritte wurde Helen Langehanenberg (Billerbeck) auf Damsey (73,20). Der Grand Prix war zugleich die Qualifikation für die Weltcup-Kür am Sonntag. Die besten 15 der 19 gestarteten Paare sind für die Prüfung startberechtigt.

