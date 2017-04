Stand: 07.04.2017 09:00 Uhr

Zeit der Revanche für die Grizzlys Wolfsburg

Geld schießt Tore: Was im Fußball längst Gewissheit ist, gilt auch im Eishockey - oder doch nicht? Die Besetzung der Final-Serie in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) liefert für beide Sichtweisen Argumente. Wie im Vorjahr stehen sich die Grizzlys Wolfsburg und der EHC München gegenüber. Während die Bayern dank der üppigen Unterstützung des österreichischen Brauseherstellers Red Bull den mit Abstand höchsten Etat der Liga stemmen, haben es die Wolfsburger erneut mit relativ bescheidenen Mitteln ins Endspiel geschafft. In diesem Jahr soll die Revanche für die Final-Niederlage 2016 (0:4) gelingen und der erste DEL-Titel der Vereinsgeschichte geholt werden. Spiel eins der "Best of seven"-Serie wird am Sonntag (16.45 Uhr) in München ausgetragen.

Grizzlys Wolfsburg erreichen DEL-Finale NDR//Aktuell - 05.04.2017 14:00 Uhr Die Grizzlys Wolfsburg haben es erneut ins Finale der Deutschen Eishockey Liga geschafft. Die Niedersachsen setzten sich gegen die Nürnberg Ice Tigers durch.







"Fahren nicht mit der weißen Fahne nach München"

Die Grizzlys schieben - nicht zu Unrecht - die Favoritenrolle dem Titelverteidiger zu. "Wir kämpfen wieder mit ungleichen Waffen", sagte Wolfsburgs Sportchef Charly Fliegauf, betonte aber gleichzeitig: "Wir wissen, was wir können, und wir fahren nicht mit der weißen Fahne nach München." Auch Keeper Felix Brückmann stapelt zunächst tief. "Wolfsburg hat bislang noch kein Spiel in einem Finale gewonnen. Vielleicht sollte das unser erstes Ziel sein."

Zwei Top-Trainer im Duell

Doch unterschätzen werden die Münchner ihren Gegner wohl nicht. Wolfsburg ist die konstanteste DEL-Mannschaft der vergangenen Jahre, hat einen klug zusammengesetzten Kader und in Pavel Gross einen der besten Trainer der Liga auf der Bank. "Er ist besessen von diesem Sport", lobte Brückmann den Tschechen. Der gab das Lob direkt weiter an sein Gegenüber Don Jackson: "Er ist der beste Coach der Liga." Auf jeden Fall ist Jackson einer der erfolgreichsten. Mit den Eisbären Berlin holte er fünf DEL-Titel, mit München war er im vergangenen Jahr Meister. Ein Meistertitel mit den Grizzlys hat Gross noch nicht geholt. Vielleicht ändert sich das ja, eine Überraschung ist den Wolfsburger Eishockey-Profis durchaus zuzutrauen.

