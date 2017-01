Stand: 06.01.2017 09:50 Uhr

Görges verpasst Auckland-Finale

Julia Görges hat beim WTA-Tennisturnier in Auckland den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Weltranglisten-53. aus Bad Oldesloe unterlag im Halbfinale der Kroatin Ana Konjuh 3:6, 6:4, 3:6. Die Fed-Cup-Spielerin bestätigte ihre gute Form aus dem Viertelfinale (Sieg gegen Caroline Wozniacki), musste sich aber der noch stärkeren 19-Jährigen nach zwei Stunden geschlagen geben. In wenigen Tagen schon bietet sich die Chance auf die Revanche. Görges trifft in der ersten Runde von Hobard erneut auf die Konjuh.

Im vergangenen Jahr im Finale

Görges hatte bereits im vergangenen Jahr bei der mit 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatzveranstaltung auf der Nordinsel Neuseelands aufgetrumpft. Seinerzeit hatte sie das Endspiel erreicht, in dem sie sich dann allerdings der US-Amerikanerin Sloane Stephens mit 5:7, 2:6 geschlagen geben musste. Es blieb die einzige Einzel-Finalteilnahme der Schlewig-Holsteinerin im Jahr 2016.

