Stand: 23.07.2017 18:06 Uhr

Görges verliert die Nerven und das Finale

Tennisspielerin Julia Görges hat ihren ersten Titel auf der WTA-Tour seit über sechs Jahren verpasst. Im Finale des mit 250.000 Euro dotierten Sandplatz-Turniers in Bukarest verlor die 28-Jährige aus Bad Oldesloe am Sonntag gegen die rumänische Lokalmatadorin Irina-Camelia Begu mit 3:6, 5:7. Für die Weltranglisten-45., die zum achten Mal in ihrer Karriere in einem Finale der WTA-Tour stand, war es bereits die zweite Endspielniederlage in diesem Jahr. Am 25. Juni hatte sie Mallorca gegen die Lettin Anastasija Sevastova verloren. Einen Tag zuvor hatte die Schleswig-Holsteinerin durch eine starke kämpferische Leistung im Halbfinale Begus Landsfrau Ana Bogdan mit 3:6, 6:2, 6:4 niedergerungen.

Görges mit vielen vermeidbaren Fehlern

Gegen die an Position sieben gesetzte Begu gelang ihr eine Wiederholung nicht. Im ersten Satz hatte die Schleswig-Holsteinerin oftmals zu zögerlich agiert. Hinzu kam, dass ihr immer wieder unnötige Fehler unterliefen. Ein zu kurz geratener Rückhand-Slice führte auch zum Aufschlagverlust zum 1:2. Diesem Rückstand lief sie erfolglos hinterher. Begu holte sich den ersten Satz mit 6:3. Beim Stand von 3:3 witterte die deutsche Fed-Cup-Spielern ihre Chance. Zwei Breakchancen boten sich ihr. Die zweite nutzte sie zum 4:3. Sofort ballte sie ihre rechte Hand zur Faust.

Ihre Hoffnung darauf, dem Spiel eine Wende geben zu können, erhielt wenige Minuten später aber einen herben Dämpfer. Sie kassierte das Rebreak zum 4:4. Beim Stand von 5:6 und 15:40 stand sie unter erheblichem Druck. Gleich der erste Matchball brachte die Entscheidung. Görges, die immer wieder über Unruhe unter den rumänischen Zuschauern klagte, unterlief ein Doppelfehler. So bleibt es dabei, dass in ihrer Vita zwei Siege bei WTA-Turnieren stehen. 2010 hatte sie in Bad Gastein (Österreich) triumphiert. Im Jahr darauf feierte sie beim Heimturnier in Stuttgart den größten Erfolg ihrer Laufbahn, als die Norddeutsche im Endspiel die damalige Weltranglisten-Erste Caroline Wozniacki aus Dänemark bezwang.

Die Karriere von Julia Görges in Bildern



























































Dieses Thema im Programm: Sportreport | 22.07.2017 | 18:05 Uhr