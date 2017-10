Stand: 06.10.2017 18:09 Uhr

German Bowl: Lions greifen nach dem zwölften Titel

Die Braunschweig Lions können zum fünften Mal in Folge und zum zwölften Mal insgesamt den German Bowl im American Football gewinnnen. Am Sonnabend (Kickoff 18 Uhr) trifft der leicht favorisierte Titelverteidiger auf die Schwäbisch Hall Unicorns. Ausgetragen wird das Finalspiel um den 39. Deutschen Meistertitel im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark in Berlin - seit 2012 findet die Football-Veranstaltung in der Hauptstadt statt.

Eine Mannschaft schafft die "Perfect Season"

Fast auf den Tag genau ein Jahr ist es her, da konnten die Lions die Unicorns im bisher letzten German Bowl vor der Rekordkulisse von 13.047 Zuschauern mit 31:20 besiegen. Das Ausnahmeteam aus Braunschweig steht zum insgesamt 17. Mal im Endspiel (elf Titel) und könnte eine perfekte Saison ("Perfect Season") hinlegen, alle 16 Spiele der German Football League 2017 haben die Niedersachsen gewonnen, ebenso der Herausforderer aus Schwäbisch Hall. Unter anderem setzten sich die Unicorns im Halbfinale gegen die Kiel Baltic Hurricanes durch.

Duell der Top-Quarterbacks

Während bei den Braunschweig Lions wie gewohnt Troy Tromlin als Cheftrainer an der Seitenlinie steht, treten die Schwäbisch Hall Unicorns mit einem neuen Coach an: Nach 26 Jahren hat Siegfried Gehrke (auch Vereinsgründer) an Jordan Neumann übergeben. Quarterback ist Marco Ehrenfried, der auch die deutsche Nationalmannschaft als Spielmacher anführt und 2014 den EM-Titel gewann. Der Titelverteidiger vertraut indes auf seinen US-amerikanischen Star-Quarterback Casey Therriault, der bereits dreimal in German Bowls zum wertvollsten Spieler gewählt wurde.

