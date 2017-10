Stand: 07.10.2017 20:46 Uhr

German Bowl: Braunschweig Lions entthront

Die American-Footballer der Braunschweig Lions haben das Dutzend nicht vollgemacht. In einem packenden Spiel um den German Bowl musste sich der Rekordmeister am Sonnabend im Berliner Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark den Schwäbisch Hall Unicorns denkbar knapp mit 13:14 (13:7) geschlagen geben. Die Niedersachsen hatten die Chance, zum fünften Mal in Folge und zum zwölften Mal insgesamt den German Bowl zu gewinnen.

Starke Defense der Unicorns

Stattdessen wurden sie entthront. Der Vizemeister der vergangenen drei Jahre machte seinen dritten Titelgewinn nach 2011 und 2012 perfekt. Entscheidend für den Triumph des Außenseiters aus Schwäbisch Hall war eine herausragende Leistung der Defense. Bei den Norddeutschen hatte Tobias Goebel fünf Sekunden vor Schluss die Chance, sein Team doch noch zum Sieg zu führen. Er scheiterte aber mit einem Field-Goal-Versuch.

