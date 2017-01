Stand: 24.01.2017 10:58 Uhr

Federer eine Nummer zu groß für Mischa Zverev

Mischa Zverevs überraschende Erfolgsserie bei den Australian Open der Tennis-Profis ist im Viertelfinale zu Ende gegangen. Der 29 Jahre alte Hamburger verlor am Dienstag auf dem Centre Court von Melbourne glatt mit 1:6, 5:7, 2:6 gegen Grand-Slam-Rekordsieger Roger Federer. Gegen den 35 Jahre alten Altmeister aus der Schweiz, der nun auf seinen Landsmann Stan Wawrinka trifft, konnte Zverev nicht an seine überragende Leistung aus dem Achtelfinale anknüpfen, als er sensationell den Weltranglisten-Ersten Andy Murray aus Schottland bezwungen hatte. Dennoch zollte Federer seinem Konkurrenten großen Respekt: "Er hat ein unglaubliches Turnier gespielt. Ich bin so glücklich für ihn, er hatte eine harte Zeit."

Chance im zweiten Satz vergeben

Zverev versuchte auch gegen Federer, mit aggressivem Angriffstennis zum Erfolg zu kommen - und wurde vom Schweizer eiskalt ausgekontert. Nach lediglich 19 Minuten stand es 6:1 für Federer. Doch der Außenseiter steigerte sich und lag im zweiten Satz nach einem Break sogar mit 3:1 vorn, verlor jedoch direkt seinen eigenen Aufschlag und schließlich auch diesen Durchgang.

Zverev stürmte weiter bei jeder Gelegenheit ans Netz, aber Federer ließ davon nicht beeindrucken und blieb der dominierende Spieler. Nach insgesamt 87 Minuten verwandelte der Schweizer seinen ersten Matchball zum Sieg.

