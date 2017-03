Stand: 09.03.2017 09:30 Uhr

Europapokal: Schweriner SC will ins Halbfinale von Tobias Blanck, NDR 1 Radio MV

Die Zeit der Entscheidungen ist gekommen für die Volleyballerinnen des SSC Schwerin. Nach den leichteren Gegnern in den ersten Runden im Europapokal und der erfolgreichen Hauptrunde in der Bundesliga heißt es für das Team von Trainer Felix Koslowski jetzt Fahrt aufzunehmen in Richtung Titelgewinn. Bevor die Play-Offs in der Bundesliga starten, soll der Anfang heute (hier live ab 18.55 Uhr) mit dem Einzug in das Halbfinale des europäischen Challenge Cups gemacht werden.

"Hervorragende Ausgangsposition"

"Wir haben uns eine hervorragende Ausgangsposition erarbeitet und wollen jetzt auch nichts mehr anbrennen lassen“, sagt Deutschlands Volleyballerin des Jahres Maren Brinker. Die Formkurve der Außenangreiferin steigt deutlich an und das ist auch nötig, wenn die Schwerinerinnen am Ende der Wettbewerbe eine Trophäe hochreißen wollen. "Ich mache mir über die kommenden Gegner noch keine Gedanken und beschäftige mich nicht mit dem türkischen Klub aus Bursa, auf den wir dort treffen würden. Es zählt nur Neuchâtel und da müssen wir nach dem 3:0 im Hinspiel noch zwei Sätze gewinnen, um in das Halbfinale einzuziehen“, will Trainer Felix Koslowski den Fokus auf die Partie keineswegs aus den Augen verlieren.

"Werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen"

Beim deutlichen Hinspielerfolg konnte das Team aus der Schweiz vor 1.400 Zuschauern über weite Strecken mithalten, aber dem überlegenen SSC keinen Satz abnehmen. Auffällig beim Team aus der 34.000-Einwohner-Stadt waren die US-Amerikanerin Elizabeth Campbell und die Schweizer Nationalspielerin Mandy Wigger. Diese Spielerinnen mit den wuchtigen Angriffschlägen gilt es besonders zu beachten, um im Viertelfinal-Rückspiel keine Überraschung zu erleben. "Wir wollen unbedingt in die nächste Runde kommen", lässt SSC-Zuspielerin Denise Hanke keinen Zweifel am Weiterkommen zu. "Wir werden sie nicht auf die leichte Schulter nehmen!"

Louisa Lippmann wieder im Team

Neuchâtel Université ist in der Schweizer Liga derzeit Tabellenvierter und kassierte zuletzt zwei Niederlagen gegen die Top-Teams aus Zürich und Aesch. Die Schwerinerinnen sind daher Favorit und wollen zum dritten mal in Folge in das Halbfinale des Europapokals, zumal der Kader jetzt wieder komplett ist. Die beste Spielerin der Bundesliga-Hauptrunde, Louisa Lippmann, ist nach einem Infekt wieder zurück im Team und auch Alexa Dannemiller ist nach einem Heimaturlaub wieder planmäßig nach Schwerin zurückgekehrt.

