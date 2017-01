Stand: 04.01.2017 11:15 Uhr

Extrem, extremer - Eisschwimmen

Wettkampf-Schwimmen inmitten von Eis und Schnee - cool oder crazy? Auf jeden Fall extrem! Der Niedersachse Marcus Reineke gehört zu den besten Eisschwimmern in Deutschland. An diesem Wochenende startet er bei der WM im oberbayrischen Burghausen.

Der erste Moment tut weh, die Luft bleibt weg. Erst mit der Zeit lässt der Schmerz nach im eiskalten Wasser, dessen Temperatur weniger als fünf Grad beträgt. Ein Schock für den Körper, der Adrenalin und andere Stresshormone ausschüttet, um auf diese Weise alle seine Kräfte zu mobilisieren. Doch Marcus Reineke ist ein erfahrener Eisschwimmer. Und die sind hartgesotten, schwimmen nur in Badehose und mit Badekappe. Kein Neopren, dafür eine Sicherheitsboje und nie allein ins Wasser - das sind die Vorgaben. Denn besonders am Anfang und am Ende eines Wettkampfs droht die Gefahr eines Herzinfarkts oder Schlaganfalls.

Dem Schmerz folgt der Genuss

Der 47-Jährige aus Rinteln, der über seine Eltern zum Schwimmen kam, ist sich bei jedem Zug der Gefahr bewusst. Dennoch liebt er den Extremsport im eiskalten Nass. Ist der erste Schmerz erst überwunden, folgt der Genuss, der für ihn medidative Züge hat: "Man muss alles ausblenden, immer in sich reinhorchen; fühle ich meine Finger noch, ist mein Atem noch okay? Man ist in diesen Minuten nur auf sich fokussiert." Längst ist auch seine Frau Elisabeth, die ihn anfangs nur als Guide begleitete, auf den Geschmack gekommen und nimmt bei Wettkämpfen Kurzstrecken zwischen 25 und 50 m in Angriff.

Die Luft bleibt weg

Marcus Reineke gehört zu den Besten über 1.000 m. Eine mörderische Distanz. Zehen und Finger werden eisig. 14:15 Minuten benötigt der gelernte Betriebswirt, der seine eigene Schwimmschule betreibt, für die Strecke. Der Weltrekord des Deutschen Christof Wandratsch steht bei 12:53 Minuten. Als Beckenschwimmer hatte Reineke den Sprung in die Spitze verpasst. So wechselte er ins Freiwasser. Schwimmen in dermaßen kaltem Wasser, das konnte er sich zunächst kaum vorstellen. Doch es reizte ihn. Und so begann er im Winter in einem See in Rinteln Hohenlohe mit dem Training. Erst fünf Sekunden, dann zehn, Schritt für Schritt.

Jetzt, vier Jahre später, hat er vor allem noch mit Atemproblemen zu Beginn eines Rennens zu kämpfen. Bis er die im Griff hat, vergehen rund zwei Minuten. Gerade dann muss er aufpassen, dass er nicht zu übermotiviert in den Wettkampf startet. Denn erst, wenn er seinen Atem wieder im Griff hat, kann er schnell schwimmen. Bei seinen Gegnern ist das oft anders. Sie sind zu Beginn zügiger unterwegs als der 47-Jährige, durchleben aber oft gegen Ende des Wettkampfs eine Schwächeperiode, weil sie ihre Arme kaum noch spüren.

Besonderes Glücksgefühl

Bei Wandrasch steht das nicht zu erwarten. Reineke weiß: Wenn der Titelverteidiger bei der WM im Wöhrsee in seinem Heimatort Burghausen antritt, gibt es an ihm kein Vorbeikommen. Der 50 Jahre alte Weltrekordler beschreibt die 1.000 m im Eiswasser so: "Zehn Minuten im kalten Wasser zu schwimmen ist wie 90 Minuten im normalen Wasser." Er erinnert daran: Eisschwimmen, das 2018 Demonstrationssportart bei Olympia werden soll, ist Extremsport und ohne sportärztliche Beratung keinesfalls zu empfehlen.

Schon wenige Minuten im eiskalten Wasser können zu einem Verlust der Motorik führen. Selbst den Sportlern fällt es an Land oft zunächst schwer, auch nur eine Socke anzuziehen, weil die Muskel so sehr zittern - in der Medizin die erste Stufe der Unterkühlung. Bitter, dass der verlockend dampfende Whirlpool nicht gleich genutzt werden darf - der Kreislauf ist am Limit und muss behutsam wieder an Wärme gewöhnt werden. Und doch gibt es für Marcus Reineke nichts Schöneres als dieses besondere Glücksgefühl, wenn er erfolgreich aus dem Eiswasser steigt. Wenn er das scheinbar Unmögliche wieder geschafft hat.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 22.01.2017 | 22:50 Uhr