Stand: 24.07.2017 19:46 Uhr

Drei Deutsche in Hamburg weiter

Die deutschen Tennisprofis Florian Mayer (Bayreuth), Cedrik-Marcel Stebe (Vaihingen/Enz) und Jan-Lennard Struff (Warstein) haben bei den German Open am Hamburger Rothenbaum das Achtelfinale erreicht. Mayer hatte in seinem Erstrundenmatch mit Marco Cecchinato aus Italien beim 7:5, 6:2 keine Probleme, Stebe setzte sich gegen den Bosnier Damir Dzumhur ebenfalls souverän mit 6:3, 6:4 durch und trifft bei dem traditionellen Sandplatzturnier nun auf Diego Schwartzman (Argentinien/Nr. 6). Struff, der an Position elf in dem 32er-Feld höchstgesetzte Deutsche, bezwang Jewgeni Donskoj aus Russland mit 6:3, 6:4.

"Ich war nervös, Hamburg ist immer etwas Besonderes", sagte der von vielen Verletzungen geplagte Mayer, der 2010 das Hamburger Halbfinale erreicht hatte: "Das Turnier ist nicht top besetzt, aber die Jungs spielen hier gutes Tennis. Es ist keine Selbstverständlichkeit hier zu gewinnen mit bald 34."

Mayer: "Hätte nicht besser laufen können"







Marterer verpasst Überraschung

Dagegen verpasste der Nürnberger Maximilian Marterer eine Überraschung. Der 22-Jährige musste sich mit 2:6, 6:4, 4:6 nur knapp dem an Nummer vier gesetzten Franzosen Gilles Simon geschlagen geben, der das Turnier 2011 gewann. "Am Ende waren es ein paar Fehler zu viel", sagte der enttäuschte Marterer. Auch der zweite Wildcard-Inhaber schied aus. Der 18-jährige Daniel Altmaier aus Kempten verlor mit 6:7 (2:7), 4:6 gegen Horacio Zeballos aus Argentinien.

Routinier Tommy Haas, Altmaiers Doppelpartner, greift am Dienstag ins Geschehen ein. Der 39-Jährige trifft bei seiner letzten Turnierteilname auf den Argentinier Nicolas Kicker. Insgesamt standen bei dem mit knapp 1,5 Millionen Euro dotierten Turnier acht Deutsche im Hauptfeld.

