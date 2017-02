Stand: 19.02.2017 23:35 Uhr

DEL: Fischtown Pinguins wildern im Haifischbecken von Andreas Bellinger, NDR.de

Die Fischtown Pinguins sind die Überraschungsmannschaft in der Deutschen Eishockey Liga (DEL). Mit dem kleinsten Etat haben sie sich zum Favoritenschreck entwickelt - und im strukturschwachen Bremerhaven zum Vorzeige-Projekt. Als Nachfolger der Hamburg Freezers sind sie der Gegenentwurf zum millionenschweren Investoren-Modell.

Für die Fans im hohen Norden ist die Erklärung ganz simpel: "Wir sind einfach alle bekloppt." Ein bisschen wunderlich klingt es tatsächlich, was da an der Nordsee so vor sich geht. Statt Fußball, Handball oder Segeln wirkt in der Seestadt Bremerhaven eine für die Region eher unvermutete Sportart wie ein Magnet: Eishockey. Seit dieser Saison spielen die Fischtown Pinguins in der höchsten Liga, der DEL. Und bisweilen lehrt der mutige, aber arme Neuling der Deutschen Eishockey Liga die reichen Clubs aus Mannheim, Berlin, München oder Köln sogar das Fürchten. Wie bei Asterix und Obelix die Unbeugsamen aus dem "gallischen Dorf" - und alles ohne Zaubertrank.

"Ganze Stadt hat danach gelechzt"

"Not macht erfinderisch", sagt Alfred Prey. Listig, einfallsreich und furchtlos ist der Macher an der Wesermündung, sein Oberlippen-Bärtchen könnte dem berühmten Comic-Helden nachempfunden sein. "Er ist die Seele des Vereins; den muss man laufen lassen", sagt Geschäftsführer Hauke Hasselbring. Ein Vierteljahrhundert ist Prey, der pensionierte Marineflieger aus der Oberpfalz, schon im Verein, er hat die Höhen und Tiefen, Pleiten und Auferstehungen miterlebt - und ist jetzt unheimlich stolz auf seine Pinguine.

"Die ganze Stadt hat danach gelechzt", sagt der 63 Jahre alte Manager: "Jedem Zuschauer ist der Wahnsinn in die Augen geschrieben." Das allerdings klingt verrückter, als es wirklich ist. Zwar sind die 4.647 Zuschauer, die bei jedem Heimspiel in die stets ausverkaufte Eisarena pilgern, enthusiastisch bei der Sache, aber immer friedlich, immer gesittet, wie es heißt. "Das ist einfach viel schöner als beim Fußball", sagt ein Pinguin-Fan in voller Montur dem NDR Sportclub.

Pinguine keine leichte Beute

Schon 2014, als der zweite Meistertitel in der Zweiten Liga gefeiert wurde, wäre der Aufstieg aus sportlicher Sicht fällig gewesen. Doch das Geschäftsmodell der DEL lässt weder Auf- noch Abstieg zu. Erst als die Hamburg Freezers ihre Lizenz zurückgaben und kein anderer wollte, schnappten die Pinguine zu und wagten den Sprung ins millionenschwere Haifischbecken. In eine Liga, in der die Haie (Köln), Grizzlys (Wolfsburg), Adler (Mannheim) und roten Bullen (München) mit ihren Großinvestoren regieren - und die possierlichen Pinguine schon als leichte Beute ausgemacht hatten.

Bescheidenes Budget

Mit einem Etat von geschätzt 3,5 Millionen Euro ist Bremerhaven das Armenhaus der Liga. Ein bescheidenes Budget selbst im Vergleich zu finanzschwächeren Vereinen wie Augsburg, Straubing, Krefeld, Schwenningen oder Iserlohn, die immerhin rund 1,5 Millionen Euro mehr in der Kasse haben. Meister München spielt mit satten 12,5 Millionen Euro sowieso in einer anderen Liga. Trotzdem haben die Pinguine gleich zweimal in der Metropole an der Isar gewonnen - und den Rekordmeister aus Berlin ebenso oft auf eigenem Eis geschlagen.

