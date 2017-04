Stand: 11.04.2017 21:31 Uhr

DEL-Finale: Wolfsburg stolpert zu Hause

Die Grizzlys Wolfsburg haben auch das zweite Spiel der Finalserie der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verloren. Die Niedersachsen unterlagen am Dienstag in der "Best of Seven"-Serie gegen den EHC München mit 2:3 (1:0, 1:3, 0:0). Damit liegen die Grizzlys nach der Auftaktniederlage in München nach Siegen mit 0:2 zurück. Bereits im vergangenen Jahr hatten die Wolfsburger im Finale gegen den EHC gestanden und eine klare 0:4-Pleite kassiert. Spiel drei der diesjährigen Endspielserie steigt am Donnerstag (19.30 Uhr) in Wolfsburg. Das Team von Trainer Pavel Gross wartet damit bei der dritten Final-Teilnahme nach 2011 und 2016 nach insgesamt neun Spielen noch immer auf den ersten Sieg überhaupt. Den Grizzlys droht damit erneute eine Serie ohne einen einzigen Erfolg. In diesem Fall wäre die Endspielserie bereits am Karsonnabend beendet.

Grizzlys gehen in Führung

"Mit Mut, Wille und Leidenschaft zur Meisterschaft", hatten die Wolfsburger Fans als Botschaft auf ein Plakat gemalt. An allen drei Attributen fehlte es den Niedersachsen wie gewohnt nicht, allerdings an Durchschlagskraft in Überzahl. Von Beginn an machte Wolfsburg Druck und attackierte früh. Dennoch fiel die Führung so unerwartet wie kurios. Münchens Matthew Smaby spielte den Puck unbedrängt quer vors eigene Tor, wo Grizzly-Stürmer Nicholas Johnson dankend annahm und unverhofft sein drittes Play-off-Tor erzielen durfte (8.). Eine doppelte Überzahl wenig später ließen die Grizzlys indes ungenutzt. Dass es mit der knappen Führung in die Drittelpause ging, lag am erneut starken Nationalkeeper Felix Brückmann sowie dem Pfosten, der in der 19. Minute bei einem Schuss von Jonathan Matsumoto rettete. Im Mitteldrittel war es wieder Johnson, der bei einem Konter auf 2:0 erhöhte, obwohl die Gäste besser im Spiel waren (24.).

München dreht das Spiel

Wolfsburg - München 2:3 (1:0, 1:3, 0:0) Tore: 1:0 Johnson (07:20), 2:0 Johnson (23:35), 2:1 Kastner (24:45), 2:2 Wolf (36:26), 2:3 Mauer (39:11)

Zuschauer: 4.503

Strafminuten: Wolfsburg 6 - München 12

Play-off-Stand: 0:2

Erneut in Überzahl hatte Wolfsburg nur kurz darauf noch größeres Pech. Münchens Maximilian Kastner traf in Unterzahl zum Anschluss (25.). Weitere Überzahl-Situationen für Wolfsburg blieben ungenutzt, stattdessen traf Routinier Michael Wolf bei der ersten Powerplay-Gelegenheit für die Gäste zum Ausgleich (37.), anschließend erhöhte Nationalspieler Frank Mauer zur Führung (40.). Im Schlussdrittel versuchte Wolfsburg noch einmal alles, hatte aber erneut kein Glück.

