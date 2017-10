Stand: 25.10.2017 17:37 Uhr

Boxer Brähmer will es mit 39 noch einmal wissen

Eine Aufgabe wegen einer Ellenbogenverletzung zum Abschied? Das soll es nicht gewesen sein für Boxer Jürgen Brähmer. Durch den technischen K.o. vor Beginn der siebten Runde in seinem bislang letzten Profikampf verlor der Schweriner seinen WBA-Titel im Halbschwergewicht gegen Nathan Cleverly. Fast genau ein Jahr später steigt Brähmer, der eigentlich schon ins Trainerfach gewechselt war, wieder in den Ring. Mit 39 Jahren möchte es der Ex-Weltmeister noch einmal wissen. Im Viertelfinale der millionenschweren "Muhammad-Ali-Trophy" tritt Brähmer am Freitag (23 Uhr) in seiner Heimatstadt Schwerin gegen den US-Amerikaner Rob Brant an.

"Der Turniermodus und auch die nicht allzu langen Pausen zwischen den Kämpfen sagen mir sehr zu. Ich merke, dass mein Körper besser funktioniert bei regelmäßigen Wettkampfbelastungen. Mit 39 Jahren hat man ja nicht mehr unbegrenzt Zeit", sagte der Schweriner über das neue Format der World Boxing Super Series (WBSS).

8,7 Millionen Euro für den Turniersieger

Das Turnier mit Top-Boxern in den beiden Gewichtsklassen Supermittel- und Cruisergewicht wird im K.-o.-Modus mit Viertel- und Halbfinale sowie Finale binnen neun Monaten veranstaltet. Im Gegensatz dazu steht das frühere Super-Six-Turnier im Supermittelgewicht, das 26 Monate für die Ermittlung des Siegers benötigte. In der neuen Serie geht es um ein Gesamt-Preisgeld von 50 Millionen Dollar. Der Turniersieger soll umgerechnet 8,7 Millionen Euro erhalten.

Da fällt die Entscheidung sicherlich etwas leichter, noch einmal in den Ring zu steigen und gegen den in 22 Kämpfen ungeschlagenen und zwölf Jahre jüngeren Brant anzutreten. Noch dazu in einer tieferen Gewichtsklasse als gewohnt. Brähmer muss für den Kampf vom Halbschwergewicht bis 79,378 Kilogramm, seinem angestammten Limit, in das Supermittelgewicht bis 76,203 Kilo absteigen.

Brant: "Alles in diesem Fight spricht für mich"

Brant bezeichnete das Duell als "Chance meines Lebens" und sieht sich gegen den Routinier im Vorteil: "Jürgen Brähmer ist ein Boxer von Weltformat, und ich habe Respekt vor ihm. Doch außer den Meriten, die er errungen hat, spricht alles in diesem Fight für mich: Alter, Dynamik und Ausdauer." Brähmers Trainer Michael Timm hatte seinem Schützling bereits Ende September eine ansprechende Form attestiert: "Jürgen ist gut drauf." Der Ex-Weltmeister selbst fühlt sich fit genug: "Absolut, sonst würde ich nicht antreten." Der Sieger des Duells trifft im Halbfinale auf den Briten Callum Smith.

"Für die Buchmacher in Las Vegas ist das der ausgeglichenste Kampf aller Viertelfinals", sagte Promoter und Mitveranstalter Kalle Sauerland. Brähmer, der es bislang auf 48 Siege in 51 Profikämpfen gebracht hat, ist der einzige deutsche Boxer, der noch im Turnier vertreten ist. Der Berliner Cruisergewichtler Marco Huck war am Ukrainer Oleksandr Usyk gescheitert. Die Halbfinals folgen im Januar oder Februar 2018. Das Finale schließt sich im Mai an. Dann geht es um 8,7 Millionen Euro.

