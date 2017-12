Stand: 06.12.2017 10:04 Uhr

Walkenhorst muss nach Hüft-OP pausieren

In der Saison 2018 wollten sich Laura Ludwig und Kira Walkenhorst auf die Suche nach dem "perfekten Beachvolleyball-Match" machen. In dem Übergangsjahr ohne große Meisterschaften sollte das Hauptaugenmerk der Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen aus Hamburg auf der Weiterentwicklung ihres Spiels liegen. Doch das HSV-Duo ist schon in der Saisonvorbereitung ausgebremst worden. Blockspezialistin Walkenhorst hat sich am Mittwoch kurzfristig zu einer Hüftoperation entschieden.

"Die Probleme vom Sommer sind wieder hochgekocht und auf ärztliches Anraten wurde eine kleine OP durchgeführt, um sicherzustellen, dass ich 2019 und 2020 topfit bin", schrieb die 27-Jährige auf "Facebook". "Wir haben ja dann in jedem Jahr eine Goldmedaille zu verteidigen."

"Ich weiß inzwischen, wie man wieder auf die Beine kommt"

Die Operation bei einem Spezialisten in Pforzheim sei gut verlaufen, teilte Walkenhorst mit. Wann die Partnerin von Ludwig wieder im Sand stehen kann, ist offen. Es ist bereits die achte Operation in der erfolgreichen Karriere der gebürtigen Essenerin. Das sieht Walkenhorst allerdings eher als Vorteil. "Ich weiß inzwischen, wie man wieder auf die Beine kommt", schrieb sie mit ein paar Smileys versehen. Ob Ludwig mit einer Interimspartnerin in die Saison 2018 geht, ist noch nicht entschieden.

