Stand: 04.01.2017 18:03 Uhr

Walkenhorst spielt mit Ersatzpartnerin Großner

Kira Walkenhorst hat eine Ersatzpartnerin für den Auftakt der Beachvolleyball-Saison gefunden. Die Olympiasiegerin wird mit der Berliner Abwehrspielerin Julia Großner Anfang Februar das Auftaktturnier der Welttour in Fort Lauderdale (USA) bestreiten. "Jule Großner kommt am 16. Januar zum ersten gemeinsamen Training nach Hamburg und bleibt hier. Am 29. Januar fliegen beide dann schon frühzeitig für ein paar Tage Outdoor-Vorbereitung nach Florida", sagte Andreas Scheuerpflug, der Sprecher des für den Hamburger SV aufschlagenden Duos Kira Walkenhorst und Laura Ludwig. Ludwig, die gemeinsam mit Walkenhorst zu Deutschlands Sportteam des Jahres gekürt wurde, befindet sich nach einer Schulteroperation noch im Aufbautraining.

Olympiasieg als Schub fürs Selbstbewusstsein

Blockerin Walkenhorst hat in den vergangenen Wochen intensiv allein am Olympiastützpunkt in Hamburg mit Co-Trainerin Helke Claasen gearbeitet. "Kira hat auf einem unglaublich hohen Niveau trainiert. Sie hat seit dem Olympiasieg auch vom Selbstbewusstsein noch mal einen Riesensprung gemacht", sagte Claasen.

Ludwig/Walkenhorst wollen den WM-Titel

Ludwig/Walkenhorst hatten 2016 neben Gold in Rio auch die EM gewonnen. Ihr großes Ziel 2017 ist der Titel bei der Weltmeisterschaft in Wien (28. Juli bis 6. August). Ludwig, die gemeinsam mit Walkenhorst zu Deutschlands Sportteam des Jahres gekürt wurde, will am Donnerstag in der Berliner Charité, in der sie vor rund drei Wochen an der Supraspinatussehne in der rechten Schulter operiert worden war, den Heilungsverlauf kontrollieren lassen und dann entscheiden, wann sie mit dem Balltraining beginnt.

