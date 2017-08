Stand: 22.08.2017 15:16 Uhr

Beach-Finale: Heimspiel für Ludwig/Walkenhorst

Kein drittes EM-Gold in Folge, dafür aber mehr Zeit, um sich auf das letzte große Beachvolleyball-Turnier des Jahres im heimischen Hamburg einzustellen: Das war das Fazit von Laura Ludwig und Kira Walkenhorst nach dem frühen Aus bei den Europameisterschaften im lettischen Jurmala am vergangenen Wochenende. "Im Viertelfinale auszuscheiden, ist natürlich enttäuschend, aber sehen wir es positiv: So haben wir wenigstens ein wenig Ruhe, um uns auf das World-Tour-Finale in Hamburg vorbereiten zu können", schrieb das HSV-Duo auf Facebook.

Beachvolleyballer messen sich am Rothenbaum Hamburg Journal - 22.08.2017 19:30 Uhr Die 24 besten Beachvolleyball-Teams der Welt kämpfen am Rothenbaum um 800.000 Dollar Preisgeld. Zugpferde sind die Weltmeisterinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst.







3 bei 2 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Bis Sonntag treten im Tennis-Stadion am Rothenbaum beim World-Tour-Finale die zwölf weltbesten Teams der Männer und Frauen an und spielen 800.000 US-Dollar Preisgeld unter sich aus. Die Sieger erhalten jeweils 100.000 US-Dollar. "Das ist ein Event vom Feinsten. Man merkt einfach, dass die Leute hier Bock auf Beachvolleyball haben. Das ist grandios für unsere Sportart", sagte Abwehrspielerin Ludwig am Dienstag.

Dank Wildcard in Hamburg dabei

Videos 07:06 Laura Ludwig über Erfolg und Zweifel Sportclub

Die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen Ludwig/Walkenhorst sind dank einer Wildcard mit dabei. Den direkten Sprung ins Turnier haben sie nicht geschafft, denn für einen Startplatz in Hamburg zählen die acht besten Ergebnisse der vergangenen 365 Tage. Ludwig hatte nach ihrer Schulteroperation erst im Juli wieder ins Turniergeschehen eingegriffen. Walkenhorst musste zwischenzeitlich ebenfalls wegen Schulterproblemen aussetzen. Seinen Titel will das Duo im heimischen Sand trotzdem verteidigen. Noch zweimal auf die Zähne beißen müssen die beiden: In Hamburg und dann eine Woche später in Timmendorfer Strand bei den deutschen Meisterschaften. "Körper und Kopf sind müde, aber die Freude überwiegt, noch zwei Turniere im eigenen Land zu haben", sagte Walkenhorst: "Wir werden uns nochmal durchkämpfen."

Ludwig: "Die ganze EM war unglaublich hart"

Im vergangenen Jahr hatten Ludwig/Walkenhorst am Rothenbaum triumphiert und anschließend ihren olympischen Gold-Traum wahr gemacht. In ihrer ersten Partie in der Gruppenphase am Mittwoch (19 Uhr) treffen sie auf das brasilianische Top-Duo Larissa/Talita, gegen die sie im Halbfinale von Rio gewonnen hatten.

Ob es bei der zweiten Auflage des Tour-Finals in Hamburg wieder für den Turniersieg reicht, darf indes bezweifelt werden. "Die ganze EM war unglaublich hart. Knapp zwei Wochen nach der WM fehlten uns einfach die nötigen Körner", sagte Ludwig nach der Niederlage gegen Nadja Glenzke und Julia Großner. Vor allem ihre Partnerin Walkenhorst wirkte ausgepowert und klagte zudem über Schmerzen in der chronisch lädierten rechten Schulter.

Lokalmatadoren Böckermann/Schümann dabei

Neben dem HSV-Duo gehen bei den Frauen für Deutschland Chantal Laboureur und Julia Sude (Stuttgart/Friedrichshafen) an den Start. Die WM-Fünften schafften als aktuelle Weltranglistenzweite die direkte Qualifikation für das Tour-Finale in Hamburg. "Minimum ist das Halbfinale", unterstrich Sude. Bei den Männern erhielten Armin Dollinger/Jonathan Erdmann (München/Berlin) und die Hamburger Markus Böckermann/Lorenz Schümann Wildcards. Letzterer vertritt den am Knie verletzten Lars Flüggen.

Rückblick Ludwig/Walkenhorst triumphieren am Rothenbaum Riesenerfolg für die Beachvolleyballerinnen Laura Ludwig und Kira Walkenhorst: Das Duo hat das Major-Turnier in Hamburg gewonnen und sich in den absoluten Favoritenkreis für Rio gespielt. mehr

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 23.08.2017 | 17:25 Uhr