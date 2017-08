Stand: 17.08.2017 13:20 Uhr

Basketball-Supercup: Aufbauhelfer Schröder und Theis von Christian Jess, NDR.de

Vor der Tür floss der Schweiß bei einem Volkslauf in Strömen, drinnen wurde die Sache unter den Körben ein wenig ruhiger angegangen. Auch wenn Deutschlands Basketball-Nationalspieler beim Training am Mittwoch beileibe nicht faulenzten, hatten sie vor dem Supercup in Hamburg (18. bis 20. August 2017) anderes im Sinn, als sich auszupowern. Zum einen waren viele der zuletzt angeschlagenen Spieler wieder mit an Bord oder zumindest auf dem Weg der Besserung. Zum anderen wurde mit der Integration der beiden wichtigsten Stützen des Teams begonnen: NBA-Star Dennis Schröder (Atlanta Hawks) und seinem neuen Ligakollegen Daniel Theis (Boston Celtics), die erst einen Tag zuvor zur Mannschaft gestoßen waren. Sie sind bei den bevorstehenden Aufgaben wichtiger denn je.

Spielerische Impulse sind gefragt

Spielplan Supercup Freitag:

Deutschland - Russland (18.30 Uhr)

Polen - Serbien (21 Uhr)

Sonnabend:

Deutschland - Polen (17.30 Uhr)

Serbien - Russland (20 Uhr)

Sonntag:

Deutschland - Serbien (15 Uhr)

Polen – Russland (17.30 Uhr)

Bis vor sechs Jahren noch hatten der flinke Spielmacher Schröder und der sprungkräftige Power Forward Theis in Braunschweig die Konkurrenz aufgemischt. Nun ruhen die Hoffnungen einer ganzen Basketball-Nation auf den beiden Freunden. Denn das Team von Bundestrainer Chris Fleming (früher selbst Basketballprofi in Quakenbrück) braucht nach zuletzt dürftigen Offensiv-Auftritten dringend spielerische Impulse. "Für uns ist in erster Linie wichtig, dass wir uns kennenlernen und zusammenspielen", sagte Fleming zum Supercup. Die Konkurrenz in Hamburg-Wilhelmsburg ist hochkarätig: Vizeweltmeister und Olympia-Silbermedaillengewinner Serbien, Titelverteidiger Russland und Polen, das bereits bei der Hamburg-Premiere des Supercups 2015 dabei war.

Theis trotz NBA-Stress bereit für die EM

"Es stimmt, ich wollte trotz meines Wechsels in die NBA unbedingt den Supercup und die Europameisterschaft spielen", sagte Theis NDR.de. Beides hatte der 25-Jährige vor zwei Jahren verletzungsbedingt verpasst, jetzt fühlt er sich bereit. "Ich bin körperlich schon fast bei 100 Prozent", so der Dunking- und Verteidigungsspezialist. Und das, obwohl er in den vergangenen Wochen viel Zeit mit der Planung seines Sprungs über den großen Teich verbrachte - vor allem mit Papierkram. "Mal eben die Koffer packen und in die USA ziehen, ist halt nicht", schmunzelte Theis. Probleme mit der EM-Spielberechtigung seitens seines neuen Arbeitgebers gab es übrigens nicht: "Die Celtics begrüßen es, dass ich im Sommer Fünf gegen Fünf auf hohem Niveau spiele", erklärte der Ex-Bamberger, der sein bislang letztes von 22 Länderspielen am 17. September 2016 (82:51 gegen die Niederlande) bestritt.

Schröder nach Rücktrittsdrohung hoch motiviert

Noch ein gutes Jahr länger steckte Dennis Schröder nicht mehr im DBB-Trikot. Zuletzt drohte der eigenwillige wie unverzichtbare Spielmacher gar mit einem Komplett-Abschied aus der Nationalmannschaft. Seine Begründung: mangelnde öffentliche Wertschätzung als neuer Teamleader sowie unzureichende Rückendeckung des Verbandes. Von Unlust ist bei der Vorbereitung in Hamburg indes nichts mehr zu spüren, Schröder wirkt hoch motiviert: "Ich freue mich auf die Auftritte vor den deutschen Fans. Ich will meine Mitspieler besser machen und vor allem Spiele gewinnen. Darum geht es.“ Ohne den zurückgetretenen Dirk Nowitzki an seiner Seite müsse er "auf jeden Fall einen besseren Job machen als vor zwei Jahren", so der NBA-Star, der für seinen neuen Vierjahresvertrag bei den Hawks rund 70 Millionen Dollar (knapp 60 Millionen Euro) kassiert. Geld, das er nach eigener Aussage unter anderem in Hamburger Immobilien anlegen will. Auch seine Familie solle möglicherweise bald in die Hansestadt ziehen, er selbst habe seit geraumer Zeit eine Wohnung dort. Hintergrund: Schröder ist gut befreundet mit Profikollege Bazoumana Kone, der bis vor einem Jahr für den Zweitligisten Hamburg Towers auflief und künftig in Braunschweig auf Korbjagd gehen wird.

Hartenstein und Akpinar hoffen auf EM-Ticket

Und noch zwei weitere Nordlichter wollen sich beim Supercup für die EM empfehlen. Der 19 Jahre alte frühere Quakenbrücker Isaiah Hartenstein (zuletzt Zalgiris Kaunas, der kürzlich vom NBA-Spitzenclub Houston Rockets verpflichtet wurde, darf sich angesichts des Verzichts von Maximilian Kleber (neu zu den Dallas Mavericks) gute Chancen ausrechnen. Er kennt die Halle im Wilhelmsburger Inselpark aus Jugendzeiten genauso wie der gebürtige Hamburger Ismet Akpinar (wechselt zur neuen Saison von Berlin nach Ulm). Der 22-jährige Spielmacher muss vermutlich härter für sein Ticket kämpfen. "Ich werde alles versuchen, vielleicht klappt’s", versprach der Neu-Nationalspieler.

