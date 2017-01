Stand: 14.01.2017 10:36 Uhr

Australian Open: Kerber startet am Montag

Tennisspielerin Angelique Kerber wird in Melbourne gleich zu Beginn zur "Nachtarbeiterin". Die Kielerin startet in der sogenannten "Night Session" gegen die Ukrainerin Lessia Zurenko ihre Mission Titelverteidigung bei den Australian Open. Die Partie beginnt ab 9 Uhr deutscher Zeit auf dem Center Court (Rod Laver Arena). Die Weltranglisten-Erste ist beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres an Nummer eins gesetzt. In der zweiten Runde könnte es ein deutsches Duell zwischen Kerber und Carina Witthöft (Hamburg) geben, die zunächst gegen die Japanerin Eri Hozumi spielt. Julia Görges (Bad Oldesloe) trifft zum Auftakt auf die Tschechin Katerina Siniakova. Den harten Weg durch die Qualifikation hat Mona Barthel erfolgreich bewältigt. Die Neumünsteranerin trifft im Hauptfeld auf die erst 16-jährige Australierin Destanee Aiva. Damit gehen insgesamt 14 deutsche Profis an den Start - sieben Männer und sieben Frauen.

Altmeister Haas startet gegen Paire

Bei den Herren ist der an Nummer 24 gesetzte Hamburger Alexander Zverev Favorit gegen den Niederländer Robin Haase. Der dreimalige Melbourne-Halbfinalist Tommy Haas trifft auf den Franzosen Benoit Paire. Erst vor wenigen Tagen hatte der 38 Jahre alte gebürtige Hamburger beim Einladungsturnier in Kooyong sein Comeback nach 447-tägiger Verletzungspause gegeben. Ein Hammerlos erwischte Dustin Brown: Der 32-Jährige aus Winsen/Aller duelliert sich mit dem an Nummer drei gesetzten Wimbledon-Finalisten Milos Raonic aus Kanada. Mischa Zverev (Hamburg) startet gegen den Spanier Guillermo Garcia-Lopez.

