Kerber: Erste oder Zweite? "Nur eine Zahl" von Florian Neuhauss, NDR.de

Angelique Kerber hat Melbourne längst verlassen. Am 23. Januar postete die Tennisspielerin aus Kiel bei Twitter ein Foto aus dem Flugzeug und schrieb dazu: "Auf dem Weg nach Hause." Das Finale der Australian Open am Sonnabendmorgen (9.30 Uhr MEZ) dürfte sich die 29-Jährige wohl trotzdem anschauen - wenn auch nur vor dem Fernseher. Dann nämlich könnte ihre Regentschaft auf dem Tennisthron nach genau 137 Tagen schon wieder vorbei sein. Sollte Kerbers Vorgängerin, die 35-jährige Serena Williams, im Endspiel ihre noch ein Jahr ältere Schwester Venus besiegen, verdrängt die US-Amerikanerin Kerber auf den zweiten Platz der Weltrangliste.

"Ich muss ein bisschen nachdenken"

Kerber hatte beim ersten Grand-Slam-Turnier des Jahres ein Wechselbad der Gefühle erlebt. Schwer ins Turnier gestartet schien die gebürtige Bremerin zwei Tage nach ihrem Geburtstag ihre Form gefunden zu haben, als sie in Runde drei die Tschechin Kristyna Pliskova mit 6:0, 6:4 in nur 55 Minuten vom Platz fegte. Danach sprach sie davon, die "Tage in Melbourne" zu genießen. Umso überraschender kam das Aus im Achtelfinale: 2:6, 3:6 hieß nach nicht mal 70 Minuten gegen die Weltranglisten-35. Coco Vandeweghe aus den USA. Und Kerber war niedergeschlagen: "Ich bin enttäuscht. Das war ein schlechter Tag von mir, ich habe den Ball nicht richtig gefühlt und hatte keinen Rhythmus. Ich muss über alles, was in den vergangenen Wochen passiert ist, ein bisschen nachdenken."

Australien 2017 kein gutes Pflaster

Ihr Jahr hatte bereits denkbar schlecht begonnen, als sie beim WTA-Turnier in Brisbane überraschend der Ukrainerin Elina Switolina 4:6, 6:3, 3:6 unterlag und das Halbfinale verpasste. Noch schlechter lief es kurz darauf bei der Generalprobe für Melbourne: Mit 6:7 (5:7), 2:6 verlor sie in Sydney bereits ihr Auftaktmatch gegen die Russin Daria Kasatkina. Dennoch gab sich Kerber vor den Australian Open optimistisch: "Es ist wichtig, nicht so viel zu denken, denn das erhöht den Druck. Es warten neue Herausforderungen auf mich, aber das ist auch ein Privileg. Ich bin bereit. Es geht darum, dass die positive Energie vom letzten Jahr wieder da ist." Doch den Worten folgten keine Taten.

Behalten Stich und McEnroe Recht?

Einige Größen des Sports hatten Kerber schon vorab ein schweres Jahr prophezeit. "Körperlich und mental ist es sehr hart, sich nach einem solchen Jahr, wie sie es hatte, wieder neu zu motivieren", hatte Michael Stich dem "Hamburger Abendblatt" gesagt. "Für mich wäre es eine noch größere Überraschung als der Sprung an die Spitze, wenn sie es schaffen würde, dort auch am Jahresende noch zu stehen." Noch kritischer hatte sich US-Legende John McEnroe in der "Sport Bild" geäußert: "Ich erwarte nicht von ihr, dass sie für lange Zeit die Nummer eins bleibt. Ich habe immer ihren Kampfgeist und ihre Intensität auf dem Platz respektiert. Sie schafft es, in den Kopf der Gegnerin zu kommen. Aber sie ist nicht besonders groß und hat keinen guten Aufschlag."

"Sie kann eine stabile Weltranglistenerste werden"

Doch es gibt auch andere Stimmen. Margaret Smith Court zum Beispiel glaubt trotz des schlechten Starts noch immer an ein gutes Jahr für Kerber. "Angie wird und muss aus diesem Rückschlag lernen. Es ist alles ein Prozess, mit dem Druck als Nummer eins und Major-Siegerin umzugehen. Aber sie hat das Zeug dazu, eine stabile Weltranglistenerste zu werden", meinte die 74-Jährige, die in ihrer Karriere selbst 24 Major-Titel gewinnen konnte und sich als "Kerber-Bewunderin" bezeichnet. Auch vor dem Duell mit Serena Williams müsse der Kielerin nicht bange sein: "Angie ist in der Lage, ihr auf Augenhöhe zu begegnen und die Power von Serena zu kontern." Kerber müsse aber zu altem Biss zurückfinden und hart trainieren, um mit neuem Selbstvertrauen zurückzukommen. "Mit ihrer aggressiven Art ist sie völlig zu Recht zur Nummer eins geworden."

Nummer eins? "Nur eine Zahl vor meinem Namen"

Es ist zu erwarten, dass Serena Williams am Montag wieder von der Spitze der dann aktualisierten Tennis-Weltrangliste grüßt. Sie hat 16 der 27 Duelle mit ihrer älteren Schwester für sich entschieden und würde mit dem 23. Grand-Slam-Titel in der ewigen Bestenliste Steffi Graf überholen. "Es waren ein paar interessante Wochen für Angie. Sie hatte mit vielem zu tun. Ich denke, sie ist damit so gut umgegangen, wie sie konnte", meinte die 35-Jährige. Doch Kerber will sich der großen Rivalin keineswegs kampflos geschlagen geben. Noch bevor sie sich endgültig aus Melbourne verabschiedete, hatte die Kielerin ihren Kampfgeist wiedergefunden: "Ich habe natürlich eine Menge gelernt und neue Erfahrungen gemacht. Aber es kann immer noch ein gutes Jahr werden. Ich werde versuchen, stärker zurückzukommen." Und der vielleicht verlorene Platz an der Spitze der Weltrangliste? "Das ist nur eine Zahl vor meinem Namen", sagte die Oympiazweite.

