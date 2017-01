Stand: 19.01.2017 09:13 Uhr

Alexander Zverev mit lockerem Zweitrunden-Sieg

Alexander Zverev ist seinem Bruder Mischa bei den Australian Open der Tennis-Profis in die dritte Runde gefolgt. Der Hamburger schlug am Donnerstag in Melbourne nach einer überzeugenden Vorstellung den US-Amerikaner Frances Tiafoe mit 6:2, 6:3, 6:4. In der ersten Runde hatte Zverev noch hart kämpfen müssen, um Robin Haase (Niederlande) in fünf Sätzen zu bezwingen. In der Runde der letzten 32 könnte Zverev auf den ehemaligen Weltranglisten-Ersten Rafael Nadal treffen. Der Spanier hat jedoch zuvor gegen Ex-Melbourne-Finalist Marcos Baghdatis (Zypern) eine schwierige Aufgabe zu lösen.

Kerber und Barthel am Freitag im Einsatz

Neben den Zverev-Brüdern stehen drei weitere Deutsche in der dritten Runde. Bei den Herren setzte sich Philipp Kohlschreiber mit 7:5, 6:3, 6:0 gegen Donald Young (USA) durch. Bereits am Donnerstag hatte Titelverteidigerin Angelique Kerber (Kiel) die Hamburgerin Carina Witthöft bezwungen. In der Partie um den Sprung ins Achtelfinale trifft Kerber am Freitag auf die Tschechin Kristyna Pliskova, die Zwillingsschwester von US-Open-Finalistin Karolina Pliskova. Dann ist auch Mona Barthel im Einsatz. Die Qualifikantin aus Neumünster will gegen die Australierin Ashleigh Barty weiter für Aufsehen in Melbourne sorgen.

Dieses Thema im Programm: Sport aktuell | 19.01.2017 | 10:25 Uhr