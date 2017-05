Stand: 06.05.2017 18:27 Uhr

Alexander Zverev im Finale von München

Alexander Zverev hat beim ATP-Tennisturnier in München das Endspiel erreicht und greift nach dem dritten Titel seiner Karriere. Der Hamburger setzte sich am Sonnabend in einem hochklassigen Halbfinale gegen Roberto Bautista Agut mit 7:5, 7:5 durch. Gegen den Spanier verwandelte der 20-Jährige nach eineinhalb Stunden Spielzeit seinen ersten Matchball und steht zum fünften Mal in einem Finale. Zverev trifft dort auf den argentinischen Qualifikanten Guido Pella, der nach einem Marathon-Match über 2:39 Stunden Hyeon Chung aus Südkorea mit 4:6, 7:5, 6:4 schlug. "Ich freue mich, dass ich im Finale bin. Es wird etwas Besonderes sein, weil es in München ist, in Deutschland", sagte er.

Starkes Aufschlagspiel von Zverev

Zverevs Sieg geriet gegen Bautista Agut, der in der Weltrangliste zwei Positionen über ihm auf Rang 18 geführt wird, nie ernsthaft in Gefahr. In seinem zweiten Halbfinale in München nach 2016 zeigte der junge Hamburger von Beginn an eine beeindruckende Leistung gegen den Sandplatzspezialisten. Im ersten Satz dominierte er seine Aufschlagspiele, sein Kontrahent musste bei eigenem Service wesentlich härter kämpfen. Im elften Spiel gelang Zverev dann das entscheidende Break. Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs nahm Zverev seinem Kontrahenten erneut den Aufschlag ab, kassierte aber das Reabreak zum 2:2. Aufhalten konnte ihn dies jedoch nicht mehr. Wieder schlug er im elften Spiel zu und brachte das Match dann nach Hause.

Es winkt der erste Erfolg in Deutschland

Ein Turniersieg von Zverev auf der Anlage des MTTC Iphitos wäre der fünfte eines deutschen Spielers seit dem Erfolg von Michael Stich 1994, zugleich träte er in die Fußstapfen von Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der bereits im Achtelfinale gescheitert war. Sein erstes Turnier in Deutschland zu gewinnen, würde ihm "sehr viel" bedeuten, hatte Zverev bereits nach seinem Erfolg im Viertelfinale am Freitag gegen Jan Lennard-Struff (Warstein) beteuert: "Der erste Turniersieg bleibt einem immer in Erinnerung - und der erste Heimsieg würde auch für immer in Erinnerung bleiben". Bislang hat der 20-Jährige die Turniere in St. Petersburg und Montpellier gewonnen.

