Stand: 11.02.2017 19:28 Uhr

Alexander Zverev im Finale von Montpellier

Der Hamburger Alexander Zverev hat beim Tennisturnier in Montpellier das Finale erreicht und darf weiter von seinem zweiten ATP-Titel träumen. Der 19-Jährige besiegte im Halbfinale in 2:20 Stunden den an Nummer zwei gesetzten Franzosen Jo-Wilfried Tsonga mit 6:7 (6:8), 6:2, 6:4 und trifft am Sonntag auf dessen Landsmann Richard Gasquet. Zverev hatte bei dem Turnier in Südfrankreich bereits im vergangenen Jahr das Halbfinale erreicht, war dann aber ausgeschieden. Seinen bisher einzigen Turniersieg feierte Zverev im September 2016 in St. Petersburg. Der 32 Jahre alte Dustin Brown aus Winsen/Aller musste bei der mit rund 482.000 Euro dotierten Hartplatz-Veranstaltung zuvor im Viertelfinale gegen Benoit Paire wegen Rückenschmerzen aufgeben.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 12.02.2017 | 19:30 Uhr