Alexander Zverev feiert Turniersieg in München

Tennisprofi Alexander Zverev hat beim ATP-Turnier in München triumphiert und damit den dritten Titelgewinn seiner Karriere perfekt gemacht. Der Hamburger setzte sich am Sonntag im Finale gegen den argentinischen Qualifikanten Guido Pella mit 6:4, 6:3 durch. Sein erstes Turnier in Deutschland zu gewinnen, würde ihm "sehr viel" bedeuten, hatte der 20-Jährige bereits nach seinem Erfolg im Viertelfinale am Freitag gegen Jan Lennard-Struff (Warstein) beteuert: "Der erste Turniersieg bleibt einem immer in Erinnerung - und der erste Heimsieg würde auch für immer in Erinnerung bleiben."

Für seinen dritten Turniersieg nach St. Petersburg im September 2016 und Montpellier im vergangenen Februar erhielt Zverev ein Preisgeld von 85.945 Euro und einen Sportwagen im Wert von etwa 140.000 Euro. In der am Montag erscheinenden Weltrangliste wird er auf Rang 17 platziert sein - so gut wie nie in seiner Karriere.

Souveräne Vorstellung nach Startschwierigkeiten

Das Endspiel konnte nach Regenfällen erst mit stundenlanger Verspätung beginnen. Zverev musste auf der feuchten Asche gleich zu Beginn einen Aufschlagverlust hinnehmen und wehrte beim Stand von 2:4 zwei Breakbälle ab - der Knackpunkt. Im Anschluss gelang der nun zusehends souveräner auftrumpfenden deutschen Nummer eins erst das Rebreak und dann der Satzgewinn mit 6:4. Im zweiten Durchgang stellte der Davis-Cup-Spieler mit einem Break zum 2:0 schnell die Weichen auf Sieg gegen die Nummer 158 der Weltrangliste, der sichtlich die Kräfte ausgingen. Nach 72 Minuten verwandelte Zverev seinen ersten Matchball.

Der Erfolg des 20-Jährigen auf der Anlage des MTTC Iphitos ist der fünfte eines deutschen Spielers seit dem Erfolg von Michael Stich 1994, zugleich trat er in die Fußstapfen von Titelverteidiger Philipp Kohlschreiber (Augsburg), der bereits im Achtelfinale gescheitert war.

