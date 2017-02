Stand: 16.02.2017 11:54 Uhr

Treffen der Weltmeister in der "Hölle Nord" von Jan Kirschner, NDR.de

Seit dem WM-Finale von Paris am 29. Januar haben nicht mehr so viele aktuelle Handball-Weltmeister gleichzeitig auf dem Spielfeld gestanden: Wenn am Sonnabend um 17.30 Uhr die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League auf Paris Saint-Germain HB trifft, bringt der Gast aus Frankreich sieben Titelträger mit. Und die Nordlichter schicken Kentin Mahé, der sogar in Paris geboren wurde, ins Rennen. Wichtiger als das Weltmeister-Treffen sind aber für beide Teams zwei Punkte in der "Königsklasse". Mit einem Sieg würde Flensburg Rang drei festigen, Paris indes würde die Chancen auf den Gesamtsieg in der Vorrunden-Gruppe A wahren. Im Oktober entschied der französische Meister das Hinspiel mit 27:22 für sich, kam allerdings bei der letzten Stippvisite an der deutsch-dänischen Grenze gehörig unter die Räder: 32:39 lautete der Endstand am 19. September 2015. "Das war ein fürchterliches Spiel", erinnert sich Thierry Omeyer. "Jetzt wollen wir aber beweisen, dass wir inzwischen ein höheres sportliches Niveau erreicht haben."

Duell der Torwart-Ikonen

Weitere Informationen Ergebnisse Handball-Champions-League, Gruppe A Spielansetzungen und Ergebnisse der Gruppe A in der Handball-Champions-League. mehr

Der 40 Jahre alte Torwart von PSG ist der erfolgreichste Handballer der Welt. Im Januar wurde er zum fünften Mal Weltmeister und errang in seiner Karriere bislang 51 Titel. Von 2006 bis 2013 hütete Omeyer das Gehäuse des THW Kiel, die ersten beiden Jahre gemeinsam mit dem jetzigen SG-Keeper Mattias Andersson. Der Schwede stand damals im Schatten des ruhmreichen Franzosen und wechselte nach Großwallstadt, ehe er 2011 in Flensburg landete, wo er seitdem die Nummer eins ist. Das Duell der beiden Torwart-Ikonen wird sicherlich ein entscheidender Faktor in diesem Spiel. Allerdings ist Flensburgs scheidender Trainer Ljubomir Vranjes immer für Überraschungen gut: In der jüngsten "Königsklassen"-Partie in Plock (37:30) erhielt Kevin Möller den Vorzug vor Andersson und bot eine starke Leistung. Der junge Däne scharrt mit den Hufen: "Paris gehört zu den absoluten Top-Teams in Europa, gegen einen solchen Gegner ist man besonders motiviert."

Wieder eine Chance für Youngster Klein?

Bei den Flensburgern fehlen weiterhin Tobias Karlsson (Sehneneinriss), Johan Jakobsson (schwere Gehirnerschütterung) und Ivan Horvat (Bandscheibe). Neuzugang Mark Bult ist in der Champions League erst ab dem Achtelfinale spielberechtigt. Deshalb ist es denkbar, dass - wie in Plock - der erst 17-jährige Linkshänder Jannek Klein den 16er-Kader komplettiert. "Wir erwarten eine sehr schwere Aufgabe, die wir nur lösen können, wenn Spieler und Zuschauer den Schulterschluss üben", erklärte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Die "Hölle Nord" ist seit Wochen mit 6.300 Zuschauern ausverkauft.

Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2016/2017







































Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 18.02.2017 | 19:30 Uhr