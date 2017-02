Flensburg obenauf, aber nicht abgehoben

Stand: 08.02.2017 20:44 Uhr

Für Kentin Mahé läuft es derzeit. Vor knapp zwei Wochen feierte er mit der französischen Nationalmannschaft den WM-Titel und nun avancierte er im ersten Bundesligaspiel nach dem Turnier mit acht Treffern zum Matchwinner im 92. schleswig-holsteinischen Handball-Derby: 30:29 besiegte die SG Flensburg-Handewitt den THW Kiel. Entsprechend groß war auch der Jubel bei Trainer Ljubomir Vranjes: "Das ist doch Wahnsinn. Da kommt er mit Gold zurück, zeigt gleich eine Weltklasse-Leistung im Verein und macht das letzte Tor." Mahé stand goldrichtig, als Holger Glandorf einen Wurf an den Innenpfosten setzte: Den Abpraller musste der Franzose nur noch einschieben, weil sich THW-Schlussmann Niklas Landin in die andere Richtung bewegt hatte.

SG-Fans singen schon vom Double

Mahé sprach vom "Glück des Tüchtigen" und meinte damit nicht nur sich selbst, sondern die ganze Mannschaft. Denn in einer dramatischen Partie waren die Gastgeber nicht besser als der Kontrahent, sondern hatten in den kniffligen Situationen einfach das glücklichere Händchen. Die Fans feierten nach dem womöglich richtungsweisenden Erfolg im Meisterrennen: "Wir werden deutscher Meister und holen den DHB-Pokal." Die Spieler tanzten auf dem Parkett, schritten aber für einen Derby-Triumph ungewöhnlich schnell in die Kabinen. Zwei Hiobsbotschaften im Vorfeld hatten die Stimmung etwas getrübt.

Abwehr-Umbau nach Karlsson-Verletzung

Kapitän und Abwehrchef Tobias Karlsson war mit Gehhilfen in der "Hölle Nord" erschienen. Während des Abschlusstrainings hatte es beim Schweden nach einer schnellen Bewegung kräftig im Oberschenkel gezwickt. Die niederschmetternde Diagnose: ein Sehneneinriss - sechs bis acht Wochen Pause. Die Flensburger mussten kurzerhand den Mittelblock ihrer 6:0-Defensive umstellen. Jacob Heinl rückte an die Seite von Henrik Toft Hansen. "Für die Abstimmung hatten wir nur eine halbe Übungseinheit Zeit. Beeindruckend, wie die beiden gekämpft haben", erklärte Vranjes.

Kommt Norweger Röd schon früher?

Einen Tag vorher war zudem bekannt geworden, dass auch Linkshänder Johan Jakobsson länger ausfallen wird. Anfang Januar hatte er während eines Testspiels mit der schwedischen Nationalmannschaft eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. Der 29-Jährige klagt noch immer über Kopfschmerzen sowie Konzentrations- und Sehstörungen und wird gewiss noch zwei Monate fehlen. Gegen Kiel ging Glandorf über 60 Minuten, löste die Aufgabe mit sechs Toren überzeugend. Er braucht für die nächsten Wochen allerdings Unterstützung. Die Verantwortlichen suchen nach Ersatz und haben aus Zeitgründen vorerst die Nachfolge-Regelung für den im Juni scheidenden Coach Vranjes zur Seite geschoben. Die Wechselfrist endet bereits am kommenden Mittwoch. Der Ägypter Ahmed Elahmar, der 2015 bei der SG aushalf, musste passen. "Mit ihn habe ich telefoniert, er ist leider verletzt", verriet SG-Manager Dierk Schmäschke. Denkbar ist es, dass der junge Norweger Magnus Röd, der im Sommer ohnehin nach Flensburg kommen wird, etwas früher seine Zelte an der Förde aufschlägt.

THW hadert mit Toft Hanses Rot

Mit solchen Personal-Diskussionen müssen sich die Kieler nicht beschäftigen. Sie ärgerten sich über die ebenso knappe wie unglückliche Niederlage. Viel diskutiert wurde die Rote Karte gegen Rene Toft Hansen. Acht Minuten vor Schluss war der Däne mit Glandorf zusammengerasselt. "Wenn ich Rot verdient habe, dann auch Glandorf", meinte die THW-Abwehrsäule, "er hat mich im Gesicht getroffen." Mittelblock-Kollege Patrick Wiencek wunderte sich: "Rene springt ganz normal hoch und trifft nur die Schulter. Das haben die Schiedsrichter wohl nicht richtig gesehen." Die Fernsehbilder, die die beiden Referees nicht hatten, bestätigten die Kieler Einschätzung, dass das Foul nicht rotwürdig gewesen sei. Die Folgen waren womöglich spielentscheidend. Angriffsmotor Domagoj Duvnjak rückte auch hinten ins Zentrum, was seine Kraftreserven zusätzlich beanspruchte. Vielleicht kam der Kroate auch deshalb beim letzten zähen Kieler Angriffsversuch nicht mehr zum Abschluss.

Gislason: "Meine Mannschaft war die bessere"

Trainer Alfred Gislason machte Schwächen im Rückzugsverhalten seiner Akteure aus, war insgesamt aber überzeugt: "Meine Mannschaft war die bessere, sie hätte mindestens einen Punkt verdient gehabt." Im November war die Konstellation genau anders herum, als die Flensburger mit 23:24 in Kiel verloren. "Ausgleichende Gerechtigkeit", meinte Vranjes. Das Tabellenbild stärkt derzeit sein Team, das nun drei Zähler vor den Kielern und weiterhin einen Minuspunkt vor Titelverteidiger Rhein-Neckar Löwen liegt. "Das ist ein kleiner Luxus, aber wir haben noch 15 Spiele vor uns, in denen wir alles geben müssen", sagte Mahé. Der Mann des Tages darf in jedem Fall weiter von einer goldenen Saison träumen.

