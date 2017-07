Stand: 18.07.2017 14:35 Uhr

Flensburg-Handewitt: Neuer Wind mit Machulla von Jan Kirschner, NDR.de

Er hat die Übungseinheiten auch in den letzten Jahren schon im rot-blauen Trainingsdress verfolgt. Doch nun ist es anders: Die Blicke der Spieler richten sich häufiger auf ihn, die Interview-Anfragen der Journalisten haben zugenommen. Maik Machulla, der bisherige Assistent des abgewanderten Ljubomir Vranjes, leitet die erste Übungseinheit als offizieller Chefcoach der SG Flensburg-Handewitt. "Hier weht ein neuer Wind", sagt der vorbeischauende Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Dafür sorgen der neue Trainer, aber auch unsere drei Neuzugänge."

Röd, Jeppsson und Steinhauser sind die Neuen

Der norwegische Linkshänder Magnus Röd und der schwedische Rechtshänder Simon Jeppsson stemmen Gewichte. Mit 20 und 22 Jahren sind beide Zwei-Meter-Hünen noch sehr jung, bringen aber viel Talent und den nötigen Körperbau eines Rückraum-Asses mit. Nur wenige Meter weiter tummelt sich der 24-jährige Rechtsaußen Marius Steinhauser. Er hat vor wenigen Wochen noch beim deutschen Meister Rhein-Neckar Löwen gespielt. "Das ist einfach ein tolles Erlebnis", sagt der 24-jährige Badener strahlend: "So einen Erfolg würde man zu gerne wiederholen."

Meistertitel? Machulla bittet um Schonfrist

Videos 01:59 min Machulla: "Das Kribbeln ist riesengroß" Maik Machulla führt die SG Flensburg-Handewitt als Coach in die neue Saison. Im Interview mit Thomas Koos spricht er über Ziele, den Kader und seinen Vorgänger Ljubomir Vranjes. Video (01:59 min)

Doch beim Thema "Meisterschaft" winkt Machulla ab. Allerdings nicht, weil er über den titellosen Ausgang der letzten Serie noch immer verstimmt ist. Vielmehr erbittet er sich eine Schonfrist. "Es ist nicht förderlich, schon jetzt hochtrabende Ziele zu formulieren", sagt der 40-Jährige. "Jetzt geht es erst einmal darum, dass wir uns als Team finden und die Belastung der Vorbereitung meistern." Dann ergänzt er: "Wir werden gewiss wieder eine erfolgreiche Saison bestreiten, dafür werden wir viel investieren." Und sind psychische Altlasten aus der letzten Serie zu spüren? Trauert der eine oder andere Akteur womöglich noch immer den verpassten Titelchancen des Frühjahrs nach? Kapitän Tobias Karlsson: "Jeder von uns hat ein paar Wochen Abstand gebraucht, um alles zu verarbeiten. Da steckte so viel Arbeit und Hoffnungen drin."

Döring neuer Athletiktrainer

Machulla wird ein paar Dinge anders machen als sein Vorgänger. Kurz vor dem Startschuss überraschte er die Mannschaft mit einer Theorie-Einheit. Ein Punkt: Änderungen im Athletik-Training. Dazu sollen auch die Ergebnisse einer umfangreichen Leistungsdiagnostik herangezogen werden. "Wir wollen die Übungseinheiten individueller gestalten", erklärt der Coach. "Ein Kreisläufer hat ein anderes Anforderungsprofil als ein Linksaußen." Zur Stärkung dieses Bereichs wurde der Stab um Athletik-Trainer Michael Döring erweitert.

Trainingslager in Schweden

Die Flensburger planen für diese Saison mit einem 16er Kader. Die Hinrunde ausfallen wird Torwart Kevin Möller (Adduktoren). Für ihn wurde Rasmus Lind als Sechs-Monats-Vertretung verpflichtet. Der 34-jährige Däne weilt bis Ende der Woche allerdings noch im Familienurlaub. Rückraum-Ass Holger Glandorf (Daumenbruch) nähert sich seinem alten Leistungsniveau, soll aber noch Zweikämpfe meiden. Deshalb wird der neue Co-Trainer Mark Bult in der Vorbereitung auf dem Spielfeld aushelfen. "Hoffentlich kommt Holger schnell zurück", sagt der Linkshänder grinsend. Am Mittwoch reist die SG-Truppe für eine Woche ins Trainingslager in Schweden.

Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2017/2018

































Dieses Thema im Programm: NDR 2 Sport | 17.07.2017 | 15:30 Uhr