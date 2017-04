Stand: 25.04.2017 10:13 Uhr

Flensburgs Ziel: Über Skopje nach Köln von Jan Kirschner, NDR.de

Geht da noch etwas für die SG Flensburg-Handewitt in der Champions League? Die 24:26-Heimniederlage gegen Vardar Skopje hat die Nordlichter für das Viertelfinal-Rückspiel, das am Donnerstag um 19 Uhr in der mazedonischen Hauptstadt angepfiffen wird, in die Außenseiterrolle befördert. Allerdings holten sie am Sonnabend nach schwacher erster Hälfte auf und bügelten einen zwischenzeitlichen Sieben-Tore-Rückstand noch halbwegs aus. "Die Vardar-Spieler haben den Druck", glaubt Rückraum-Ass Rasmus Lauge. "Alle erwarten von ihnen einen zweiten Sieg. Zudem haben sie im Kopf, dass sie bei uns höher hätten gewinnen können. Wir hingegen können befreit aufspielen."

Per Charterflieger auf den Balkan

Die SG fliegt mit einer Chartermaschine vom dänischen Sonderburg auf den Balkan, um noch in der Nacht zu Freitag wieder in der Heimat zu sein. Dann soll auch das Ticket für die Endrunde in Köln mit im Gepäck sein. Am großen Finalevent am Rhein nahm der Bundesliga-Zweite bislang nur 2014 teil, errang damals sogar die Trophäe. "Köln ist unter sportlichen wie wirtschaftlichen Gesichtspunkten attraktiv", erklärt Geschäftsführer Dierk Schmäschke. Während für das Erreichen des Viertelfinals 45.000 Euro geflossen sind, bringt die Teilnahme am Final Four mindestens 100.000 weitere Euro ein. Dem Sieger winkt eine Prämie von einer halben Millionen Euro.

Der Kader der SG Flensburg-Handewitt 2016/2017







































Wanne: "Müssen die Halle leise machen"

Duplizität der Ereignisse: Vor drei Jahren erreichten die Norddeutschen die Endrunde über die Viertelfinal-Station Skopje. Damals folgte einem knappen 24:22-Heimerfolg eine gerade so ausreichende 25:27-Niederlage. Vardar sinnt auf Revanche. In der Spielstätte "SC Jane Sandanski" werden 6.500 Zuschauer toben. "Wir müssen dort mit einer Lockerheit auftreten, stark spielen und die Halle leise machen", fordert SG-Linksaußen Hampus Wanne. Spannend wird sein, wie die Gastgeber mit der enormen Erwartungshaltung umgehen werden. Zuletzt war Vardar drei Mal in Folge im Viertelfinale gescheitert, nun soll es endlich klappen.

Vardar-Chef giftet gegen Handball-Verband

Es herrscht große Anspannung. Ein Beispiel: Vardar-Präsident Sergey Samsonenko giftete in Richtung des europäischen Handballverbandes EHF, da dieser das dänische Spitzengespann Martin Gjeding und Mads Hansen für die Partie nominierte. "Viele Sponsoren und Spieler der Flensburger kommen aus Dänemark", ärgerte sich der russische Milliadär. "Ich habe keine Lust mehr, jedes Jahr sieben Millionen Euro zu investieren, und dann wiederholen sich jedes Jahr solche Dinge." Die beiden dänischen Referees hatte er im Herbst 2015 für eine 25:27-Heimniederlage gegen Barcelona verantwortlich gemacht.

Vranjes befürchtet langen Jakobsso-Ausfall

Die Flensburger können weitgehend auf den gewohnten Kader setzen. Fehlen wird allerdings Johan Jakobsson. Der schwedische Linkshänder, der im Hinspiel sechs Treffer erzielte, musste nach einem Kopftreffer ausscheiden. Bereits im Januar hatte er eine schwere Gehirnerschütterung erlitten. "Ich befürchte, dass Johan für eine lange Zeit keinen Handball spielen kann", sagt Trainer Ljubomir Vranjes. Neben Holger Glandorf steht der Niederländer Mark Bult für den rechten Rückraum zur Verfügung. "Wir stehen vor einer Herausforderung, in Skopje wollen wir es unbedingt besser machen als am Sonnabend", sagt Kapitän Tobias Karlsson. Wenn das Vorhaben so gut gelingt wie den Rhein-Neckar Löwen im vergangenen Herbst, stünden die Flensburger in der Endrunde: Die Badener siegten vor einigen Monaten mit 29:26 in Skopje.

Dieses Thema im Programm: Von Binnenland und Waterkant | 27.04.2017 | 20:00 Uhr