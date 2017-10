Stand: 30.10.2017 10:40 Uhr

Flensburg gegen Celje-Talentschmiede Favorit von Jan Kirschner, NDR.de

Die SG Flensburg-Handewitt ist solide in die aktuelle Saison der Handball-Champions- League gestartet. Von drei schweren Auswärtsspielen nahm sie immerhin zwei Unentschieden mit, die beiden Heimspiele gegen Aalborg und Paris SG bestritt sie erfolgreich. Mit der dritten Aufgabe vor heimischem Publikum - am Mittwoch um 18.30 Uhr gegen den slowenischen Vertreter RK Celje - möchten die Nordlichter den dritten Rang in der Staffel B, der eine gute Ausgangsposition für den weiteren Wettbewerb darstellen würde, festigen. "Das wird nicht einfach", meint SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke. "Für uns geht es darum, nach der Länderspiel-Unterbrechung möglichst schnell unseren Rhythmus wiederzufinden."

SG bangt um Lauge und Toft Hansen

Trainer Maik Machulla hatte seine Spieler in der vergangenen Woche zunächst mit einem intensiven Kraft-Training gefordert, um ihnen dann ein paar freie Tage zu gönnen. Allerdings stand ihm nur ein Teil der Mannschaft zur Verfügung. Sechs Akteure waren mit den Nationalmannschaften von Schweden, Dänemark, Norwegen oder Frankreich unterwegs. Ursprünglich sollten zwei weitere Profis die dänische Auswahl stärken, mussten aber kurzfristig absagen. Rückraum-Ass Rasmus Lauge hatte sich im Pokalspiel gegen die Füchse Berlin die rechte Schulter geprellt und konnte zuletzt nur in der Abwehr aushelfen. Henrik Toft Hansen zog sich zu Beginn des dänischen Lehrgangs eine Blessur am Innenband des rechten Knies zu. Hinter dem Einsatz beider Spieler stehen kleine Fragezeichen. Torwart Kevin Möller (Adduktoren) und Rückraumspieler Jim Gottfridsson (Bänderriss) fallen definitiv aus.

Coach Machulla fordert konzentrierten Auftritt

Der RK Celje gehört zu den beständigsten Teams im internationalen Handball. Seit den 1990er Jahren bereichert der slowenische Meister das Feld der Champions League und bestieg im Jahr 2004 - damals übrigens nach zwei Endspielen gegen die Flensburger - sogar den europäischen Thron. Heute zählt der Club zu den besten Ausbildungsvereinen Europas, wird es allerdings schwer haben, die Gruppenphase als eines der besten sechs Teams zu überstehen. Bislang sammelte Celje aus fünf Partien drei Punkte und stellt mit Linkshänder Ziga Mlakar den besten Torschützen. "Das ist schon eine faszinierende Talentschmiede, in der immer wieder neue Gesichter nachrücken", meint Machulla. Er erwartet von seiner Mannschaft einen konzentrierten Auftritt.

