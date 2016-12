Stand: 26.12.2016 18:44 Uhr

Glanzloser THW-Pflichtsieg - Landin verlängert

Der deutsche Handball-Rekordmeister THW Kiel ist in seinem letzten Spiel vor der Weltmeisterschaftspause seiner Favoritenrolle gerecht geworden. Die Schleswig-Holsteiner gewannen am zweiten Weihnachtstag ihr Bundesliga-Duell mit dem Tabellenschlusslicht Bergischer HC vor heimischer Kulisse mit 24:20 (13:11) und verdrängten die punktgleichen Rhein-Neckar Löwen vom zweiten Tabellenplatz. Die Mannheimer hatten zuvor überraschend mit 32:35 (15:20) beim SC Magdeburg den Kürzeren gezogen. Spitzenreiter SG Flensburg-Handewitt bestreitet seine Begegnung des 17. Spieltags bei der MT Melsungen erst am Dienstag (19 Uhr).

"Zebras" in Hälfte eins mit Licht und Schatten

THW Kiel - Bergischer HC 24:20 (13:11) Tore THW Kiel: Duvnjak 7, Vujin 5/2, Dahmke 4, Bilyk 3, Ekberg 3/1, Nilsson 1, Wiencek 1

Bergischer HC: Hoße 5, Babak 3, Gunnarsson 3/3, Hermann 3, Gutbrod 2, Preuss 2, Criciotoiu 1, Szilagyi 1

Zuschauer: 10.285

Der THW zeigte sich am Montagabend zunächst gut erholt von der 26:29-Niederlage in der Vorwoche gegen die Rhein-Neckar Löwen. Die Hausherren gingen gegen den Abstiegskandidaten in der Anfangsphase konzentriert zu Werke und hatten sich bereits nach 16 Minuten eine Vier-Tore-Führung erarbeitet (8:4). Vieles deutete zu diesem Zeitpunkt auf eine frühzeitige Entscheidung in dem ungleichen Duell hin. Doch mit zunehmender Dauer schlichen sich viele Fehler in das Kieler Spiel ein. Die Gäste witterten Morgenluft und holten auf. Nachdem Christian Hoße auf 11:12 für den BHC verkürzt hatte (28.), besaß Bogdan Criciotoiu kurz darauf sogar die Gelegenheit zum Ausgleich. Er scheiterte an THW-Keeper Andreas Wolff. Im Gegenzug traf Domagoj Duvnjak zum Pausenstand.

Der Kader des THW Kiel für die Serie 2016/2017





































Wolff überragend - Duvnjak bester THW-Schütze

Auch im zweiten Durchgang leistete der Außenseiter erbitterten Widerstand. Die müde wirkenden Kieler vermochten es zu selten, ihre individuelle Überlegenheit zur Geltung zu bringen. Sie fanden gegen die offensive Deckung des BHC kaum Lösungen und schlossen häufig aus schlechten Wurfpositionen ab. Erst als bei den Westdeutschen in der Schlussphase Kraft und Konzentration etwas schwanden, konnte der THW das Spiel entscheiden. Großen Anteil am 16. Sieg in der 18. Bundesliga-Begegnung hatte Europameister Wolff, der die Gäste mit unzähligen Glanzparaden zur Verzweiflung brachte. Erfolgreichster Schütze für die "Zebras" war Duvnjak mit sieben Treffern.

Olympiasieger Landin verlängert Vertrag

Bereits vor der Partie hatte es beim Rekordmeister Grund zu Freude gegeben: Keeper Niklas Landin verlängerte seinen Vertrag vorzeitig bis 2021. "Meine Familie und ich fühlen uns in Kiel richtig wohl und genießen die Nähe zu Dänemark. Mit den vielen jungen Spielern hat der THW eine tolle sportliche Zukunft vor sich, und zu dieser möchte ich weiterhin beitragen", sagte der Däne. Der Olympiasieger war 2015 ablösefrei von den Rhein-Neckar Löwen an die Förde gewechselt.

