Stand: 01.10.2017 16:32 Uhr

THW Kiel formverbessert, aber erneut unterlegen von Hanno Bode, NDR.de

Für den THW Kiel ist das Saisonziel deutsche Meisterschaft bereits nach dem siebten Spieltag der Handball-Bundesliga in weite Ferne gerückt. Die Schleswig-Holsteiner verloren am Sonntagnachmittag beim amtierenden Titelträger Rhein-Neckar Löwen mit 28:30 (11:13) und haben nach der vierten Saisonniederlage nun bereits acht Minuspunkte auf dem Konto. Das Team von Coach Alfred Gislason, dem die Clubführung im Vorfeld der Partie noch einmal den Rücken gestärkt hatte, machte gegen die Mannheimer zu viele leichte Fehler und war so letztlich chancenlos. "Die Mannschaft hat alles versucht, aber am Ende war es leider eine verdiente Niederlage", sagte Kiels Manager Thorsten Storm im NDR 2 Interview.

THW-Manager Storm: "Wir haben alles versucht" NDR 2 - 01.10.2017 17:09 Uhr Autor/in: Norman Nawe Der THW Kiel hat sich trotz einer couragierten Leistung Meister Rhein-Neckar Löwen geschlagen geben müssen. Manager Thorsten Storm fand trotz der Pleite lobende Worte für sein Team.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

"Zebras" mit starken Anfangsminuten

Der THW zeigte in den Anfangsminuten eine vorzügliche Mannschaftsleistung. Keeper Niklas Landin parierte an alter Wirkungsstätte - der Däne stand von 2012 bis 2015 im Löwen-Gehäuse - die ersten beiden Würfe der Mannheimer, die Deckung arbeitete sehr konzentriert und im Angriff wurde gut gekreuzt und präzise abgeschlossen. Die Kieler führten mit 2:0 (3.) sowie 4:2 (8.) und hinterließen nicht ansatzweise den Eindruck, als drohe ihnen zum wiederholten Male in dieser Saison ein zwischenzeitlicher unerklärlicher Leistungsabfall. Doch genau so kam es.

Leistungsabfall nach Wiencek-Zeitstrafe

Rhein-Neckar Löwen - THW Kiel 30:28 (13:11) Tore Rhein-Neckar Löwen: Schmid (9), Pekeler (8), Sigurdsson (6/5), Petersson (3), Baena Gonzalez (2), Groetzki (1), Palicka (1)

Tore THW Kiel: Ekberg (8/4), Bylik (6), Toft Hansen (3), Zeitz (2), Frend-Ofors (2), Dissinger (2), Wiencek (2), Dahmke (1), Zarabec (1), Weinhold (1)

Zuschauer: 11.572

Den Anfang nahm das THW-Unheil bei eigener 5:4-Führung mit einer Zwei-Minuten-Strafe gegen Kreisläufer Patrick Wiencek (12.). In Unterzahl kassierten die Schleswig-Holsteiner zwei Gegentore und fanden auch als Wiencek wieder auf die Platte durfte, nicht ins Spiel zurück. Abermals in dieser Serie waren es teils einfache individuelle Fehler, die einem Spitzenteam eigentlich nicht unterlaufen sollten, die den Rekordmeister ins Hintertreffen brachten. Die "Zebras" lagen zwischenzeitlich mit vier Toren (6:10 und 8:12) zurück und hatten es primär Landin zu verdanken, nicht bereits zur Pause alle Siegchancen eingebüßt zu haben.

Gislason-Team ohne echte Chance auf eine Wende

Audio 00:47 THW verliert bei Meister Rhein-Neckar Löwen NDR 1 Welle Nord Der THW Kiel hat in der Handball-Bundesliga den erhofften Befreiungsschlag verpasst. Bei den Rhein-Neckar Löwen unterlagen die Schleswig-Holsteiner mit 28:30. Audio (00:47 min)

Die zweite Hälfte begann mit einem Treffer von Alexander Petersson, bei dem der bis dahin glänzend aufgelegte Landin eine schlechte Figur abgab. Es schien beinahe so, als habe sich der Däne von seinen Vorderleuten anstecken lassen. Denn die Kieler Deckung hatte bereits ab Mitte des ersten Durchgangs minütlich abgebaut. Und auch nach der Halbzeit hatte die Abwehr zu selten Lösungen gegen den starken Löwen-Rückraum um den überragenden Spielmacher Andy Schmid parat. So konnten die Mannheimer rasch auf 17:13 davonziehen (36.). Anders als beim 22:30-Debakel am vergangenen Spieltag in Wetzlar zeigten die "Zebras" allerdings fortan keine Auflösungserscheinungen. Die Gislason-Mannschaft kämpfte leidenschaftlich. Ihr mangelte es aber ohne den verletzten Kapitän und Mittelmann Domagoj Duvnjak an der nötigen spielerischen Klasse, um den Meister über die gesamte Distanz Paroli bieten zu können.

Immerhin - und das war die beste Nachricht aus THW-Sicht am Sonntag - rückt das Comeback des Kroaten näher. Am Rande der Begegnung sickerte durch, dass Duvnjak, der wegen einer Knie-Operation schon lange fehlt, in drei bis vier Wochen wieder auf dem Parkett stehen möchte.

Dieses Thema im Programm: Sportclub | 01.10.2017 | 22:50 Uhr