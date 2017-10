Stand: 05.10.2017 22:13 Uhr

"Recken" kassieren zweite Pleite in Folge

Der Höhenflug der Handballer der TSV Hannover-Burgdorf ist erst einmal beendet. Das Überraschungs-Team der bisherigen Bundesliga-Saison kassierte am Donnerstagabend beim 29:31 (15.15) bei der MT Melsungen die zweite Pleite in Folge und ist nun nur noch Tabellendritter.

TSV erst stark, dann völlig von der Rolle

Den "Recken" waren zunächst keine Nachwehen der herben 23:35-Pleite bei den Rhein-Neckar Löwen anzumerken. Die Niedersachsen agierten in der Anfangsphase in der Deckung deutlich konzentrierter als noch gegen die Mannheimer und suchten im Angriff schnell den Abschluss. Nach elf Minuten führten die Gäste in Kassel verdient mit 8:5. Praktisch von einer Sekunde auf die andere verlor die TSV dann jedoch denn Faden. Fehlwürfe vorne und schwache Aktionen hinten wechselten sich ab - Melsungen wurde förmlich zur Aufholjagd eingeladen. Und die Hessen nahmen dankend an. Mit einem 8:0-Lauf zum 13:8 (23.) verschaffte sich das Team von Coach Michael Roth eine prächtige Ausgangsposition für die verbleibende Spielzeit.

Ortega-Team kann Führung nicht verteidigen

MT Melsungen - TSV Hannover-Burgdorf 31:29 Tore MT Melsungen: Kühn (9), Jaanimaa (6), Maric (5), Boomhouwer (4), Reichmann (3), Mikkelsen (3), Golla (1)

TSV Hannover-Burgdorf: Mortensen (9/5), Olsen (4), Pevnov (3), Kastening (3), Häfner (3), Brozovic (2), Karason (2), Patrail (2)

Zuschauer: 4.300

Aber Hannover zeigte Moral und fand nach dem Anschlusstreffer von Ilija Brozovic zum 9:13 (24.) peu à peu in die Begegnung zurück. Als Rúnar Kárason mit der Halbzeitsirene egalisierte, erhellte sich auch die Miene von Trainer Carlos Ortega wieder. Zwischenzeitlich hatte der Spanier am Spielfeldrand finster dreingeblickt. Nach der Pause wiederholte sich das Geschehen aus Hälfte eins mehr oder minder. Hannover erwischte erneut den besseren Start, lag schon mit drei Treffern in Front (21:18/40.), um sich dann wieder eine kleine Auszeit zu gönnen. Melsungen um seinen überragenden Keeper Johan Sjöstrand gelang abermals die Wende: Nach 50 Minuten hieß es 25:23 für die Hessen. Nun waren Moral und die Mobilisierung der letzten Kräfte von den "Recken" gefragt. Am Willen mangelte es dem Ortega-Team auch gewiss nicht. Aber nur 48 Stunden nach dem schweren Duell mit den Rhein-Neckar Löwen fehlte den Gästen am Ende ein wenig die mentale und physische Frische sowie etwas Fortune, um etwas Zählbares aus Kassel mit auf die Heimreise zu nehmen.

