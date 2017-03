Stand: 01.03.2017 21:57 Uhr

Kiel verliert in Magdeburg, Flensburg marschiert von Matthias Heidrich, NDR.de

Nach der blamablen Champions-League-Heimpleite gegen Silkeborg hat der THW Kiel am Mittwoch in der Handball-Bundsliga die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen und kann seine Meisterschaftsträume wohl begraben. Die zweitplatzierten Schleswig-Holsteiner verloren beim Fünften SC Magdeburg mit der Schlusssirene 26:27 (15:15) und haben nun bereits acht Minuspunkte. Zumal sich die SG Flensburg-Handewitt zeitgleich beim GWD Minden keine Blöße gab. Der Spitzenreiter fuhr einen 41:17 (18:9)-Kantersieg ein und führt die Liga weiter souverän mit lediglich drei Minuspunkten an.

Viele Emotionen, aber nur ein Duvnjak

Beim THW ging es genau so weiter, wie das Spiel gegen Silkeborg aufgehört hatte - mit einer schlechten Chancenverwertung. Auch in Magdeburg ließen die Schleswig-Holsteiner ein paar freie Würfe liegen. Gut für die Gäste, dass Nationaltorwart Andreas Wolff von Beginn an auf Betriebstemperatur war. Da auch der SCM im Angriff Fehler machte, lagen die Kieler nach 15 Minuten mit 8:5 in Führung. Das hitzige Duell nahm immer mehr an Fahrt auf. Dabei schlug Marko Bezjak im wahrsten Sinne des Wortes über die Stränge. Der Magdeburger traf Christian Dissinger mit beiden Händen im Gesicht und sah zu Recht die Rote Karte (15.). Der THW lag weiterhin mit drei Toren vorne (10:7, 18.), doch als Domagoj Duvnjak eine Verschnaufpause erhielt, kam der SCM zurück und glich zum 11:11 aus (23.). Das Remis auch zur Pause, hergestellt durch einen herrlichen Kempatrick-Treffer von Duvnjak, war leistungsgerecht.

Starker Wolff durch noch stärkeren Landin ersetzt

Die Kieler kamen gut aus der Kabine, gingen schnell wieder auf drei Tore weg - 19:16 (35.). So richtig im Griff hatten die Gäste die Partie allerdings nicht. Magdeburg brauchte mit seinen frenetischen Fans im Rücken nur ein, zwei gelungene Aktionen, um wieder ins Spiel zu finden. Nach gut 40 Minuten stand es 20:20. Nach dem Seitenwechsel hatten sich noch einige gewundert, warum Gislason Wolff aus dem Tor genommen und den mit einer Daumenverletzung gehandicapten Niklas Landin gebracht hatte. Doch der Däne rechtfertigte seinen Einsatz mit einer ganz starken Vorstellung. Das Problem: Im Angriff agierte der THW wenig durchdacht, lebte wie so häufig von Einzelaktionen. In der Schlussphase holte Kiel wiederum einen Drei-Tore-Rückstand auf, glich eine Minute vor Schluss zum 26:26 aus. Ein Punkt wäre verdient gewesen für den THW, doch mit der Schlusssirene jagte Michael Damgaard aus dem Rückraum den Ball in den Winkel des THW-Tores und begrub wohl alle Titel-Träume der Kieler.

