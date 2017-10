Stand: 05.10.2017 22:12 Uhr

Kiel siegt souverän - Flensburg spielt remis

Nicht schön, aber souverän: Der THW Kiel hat sich der Pflichtaufgabe HC Erlangen am Donnerstagabend mit 31:20 (14:10) entledigt und damit sein Punktekonto in der Handball-Bundesliga ausgeglichen. Der kriselnde deutsche Rekordmeister überzeugte dabei in Nürnberg durch einen schnörkellosen, konzentrierten Auftritt und eine geschlossene Mannschaftsleistung. Kiels Erzrivale SG Flensburg-Handewitt schrammte derweil in Göppingen nur knapp an seiner dritten Saisonniederlage vorbei. Der Vizemeister lag bis zur Schlussminute zurück, bevor Rasmus Lauge zum 28:28 (13:13)-Endstand egalisierte.

"Zebras" mit deutlicher Leistungssteigerung

HC Erlangen - THW Kiel 20:31 (10:14) Tore HC Erlangen: Bundalo (3), Enstrom (3), Jonas Link (3), Theilinger (2), Büdel (2), Bissel (2), Stranovsky (1/1), Steinert (1/1), Schröder (1), Lux (1), Haass (1)

THW Kiel: Vujin (6), Weinhold (6), Ekberg (5/4), Nilsson (3), Rahmel (3), Wiencek (2), Dahmke (2), Bilyk (2), Frend-Ofors (1), Dissinger (1)

Zuschauer: 5.382

Vom THW waren nach den jüngsten sportlichen Nackenschlägen, der öffentlich entbrannten Diskussion um Coach Alfred Gislason sowie der Bekanntgabe des Wechsels von Nationalkeeper Andreas Wolff 2019 nach Kielce handballerisch keine außergewöhnlichen Glanzlichter zu erwarten. Und die Kieler versuchten auch gar nicht erst, einen Schönheitspreis zu gewinnen. Sie spielten einfach, aber zielstrebig und stellten die Erlanger Deckung damit vor unlösbare Probleme. Denn der Wucht des Gäste-Rückraums um Steffen Weinhold und Marko Vujin hatten die Franken nur sehr selten etwas entgegezusetzen. Auch am Kreis war das Gislason-Team überlegen. Weil die Abwehr der "Zebras" teilweise aber nur suboptimal harmonierte, blieb der HC bis zur Halbzeit einigermaßen im Spiel.

"Ein Schritt in die richtige Richtung"

Eine erfolgreiche Aufholjagd des krassen Außenseiters lag aber auch nach der Pause zu keinem Zeitpunkt in der Luft. Denn anders als in den Vorwochen gab es beim THW diesmal keinen Leistungsabfall. Ganz im Gegenteil: Mit fortlaufender Spieldauer erinnerte der Gast in puncto Dominanz wieder an jene Kieler Mannschaft, die vor nicht allzu langer Zeit noch auf Augenhöhe mit dem aktuellen Branchenführer Rhein-Neckar Löwen war. "Das war ein Schritt in die richtige Richtung", sagte Weinhold am "Sky"-Mikrofon.

Quo vadis, THW Kiel? Sportclub - 01.10.2017 22:50 Uhr Autor/in: Hendrik Deichmann Der THW Kiel steckt in der Krise - doch nicht alle wollen sie wahrhaben. Dabei müssen die "Zebras" im schwierigen Monat Oktober mehr denn je zusammenstehen.







Flensburg geht durch Wechselbad der Gefühle

Durch ein Wellenbad der Gefühle ging die SG Flensburg-Handewitt in ihrer Auswärtspartie bei FA Göppingen. Zu Beginn deutete noch vieles darauf hin, dass die Schleswig-Holsteiner ihrer Favoritenrolle bei den schwach in die Saison gestarteten Baden-Württembergern gerecht werden würden. Der Vizemeister lag rasch mit zwei Toren in Front und hatte das Geschehen bis in die Schlussphase des ersten Durchgangs eigentlich recht gut im Griff. Kurz vor der Halbzeit konnten die Hausherren allerdings nach langer Zeit wieder ausgleichen (13:13/28.) und so mit einem guten Gefühl in die Kabine gehen.

Lauge sichert der SG einen Punkt

FA Göppingen - SG Flensburg-Handewitt 28:28 (13:13) Tore FA Göppingen: Kneule 5, Kozina 5, Fontaine 4, Schiller 3/3, Urban 3, Bagersted 2, Schöngarth 2, Sesum 2, Pfahl 1, Ritterbach 1

SG Flensburg-Handewitt: Lauge Schmidt 8/4, Svan 5, Wanne 5, Mahé 4, H. Toft Hansen 3, Jeppsson 2, Glandorf 1

Zuschauer: 4.000

Direkt nach dem Seitenwechsel zog die Mannschaft des neuen Coaches Rolf Brack dann dank ihres in dieser Phase überragenden Keepers Daniel Rebmann sowie konzentrierter Abschlüsse auf 17:13 davon (34.). Die Flensburger schüttelten sich kurz und gewannen anschließend wieder an Stabilität und Souveränität. Lasse Svan läutete mit dem 24:24 (52.) eine dramatische Schlussphase ein, in der es bis kurz vor Schluss nach der dritten Saisonniederlage der SG aussah. Ein verwandelter Siebenmeter von Lauge zum 28:28 (59.) sicherte den Norddeutschen immerhin noch einen Punkt.

