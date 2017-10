Stand: 02.10.2017 16:21 Uhr

Keeper Wolff kehrt "Zebras" 2019 den Rücken

Die bis dato unglückliche Liaison zwischen Handball-Nationaltorwart Andreas Wolff und dem deutschen Rekordmeister THW Kiel hat spätestens 2019 ein Ende. Den Schlussmann zieht es - wie bereits seit Monaten spekuliert - zum polnischen Titelträger Vive Kielce. Beim Champions-League-Sieger von 2016 erhält der 26-Jährige einen Vierjahresvertrag. Das teilten beide Clubs am Montagnachmittag mit. Sein Kontrakt bei den "Zebras" ist noch bis 2019 datiert. "Das ist ein unglaubliches Projekt in Kielce. Mit dieser starken Mannschaft will ich spielen und Erfolge einfahren. Hier wird Handball mit Herzblut gemacht. Das ist eine Mannschaft, mit der ich sehr viel Spaß haben kann", sagte Wolff.

Nicht auszuschließen ist allerdings, dass der beim THW unzufriedene Torwart bereits vor 2019 die Farben wechseln wird. Die Schleswig-Holsteiner würden einem vorzeitigen Abgang des Nationalspielers gegen eine entsprechende Ablösesumme wohl zustimmen, sollten sie adäquaten Ersatz finden. Als erste Alternative gilt Johannes Bitter vom Erstliga-Rivalen Stuttgart. Der Weltmeister von 2007 und langjährige HSV-Torwart möchte seinen Lebensmittelpunkt aus familiären Gründen wieder in den Norden verlegen.

Quo vadis, THW Kiel? Sportclub - 01.10.2017 22:50 Uhr Autor/in: Hendrik Deichmann Der THW Kiel steckt in der Krise - doch nicht alle wollen sie wahrhaben. Dabei müssen die "Zebras" im schwierigen Monat Oktober mehr denn je zusammenstehen.







0 bei 0 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Manager Storm: "Hätten gerne mit ihm verlängert"

"Wir hätten den Vertrag mit Andi Wolff gerne über 2019 hinaus verlängert, er hat sich jedoch für einen anderen Weg nach Ablauf seines Vertrages beim THW Kiel entschieden", erklärte Geschäftsführer Thorsten Storm: "Es ist für den THW Kiel sehr wichtig, dass rechtzeitig Planungssicherheit entsteht und alle Beteiligten sich auf die Aktualität konzentrieren können." Wolff ist mit seiner Situation beim im Bundesliga-Tableau abgestürzten Rekordmeister unzufrieden. In wichtigen Partien ist der Europameister von 2016 häufig zunächst nur zweite Wahl hinter dem dänischen Olympiasieger Niklas Landin. Zudem berichteten mehrere Medien übereinstimmend, dass der Keeper mit seinem Salär beim THW unzufrieden sei. Bei Kielce kann Wolff wohl ein weitaus höheres Gehalt einstreichen als bei seinem aktuellen Arbeitgeber.

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein 18:00 | 02.10.2017 | 18:00 Uhr