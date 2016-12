Stand: 29.12.2016 10:34 Uhr

Gislason: "Nicht hier, um Freunde zu gewinnen"

Bereits seit 2008 zeichnet Trainer Alfred Gislason für den THW Kiel verantwortlich. Eine ungewöhnlich lange Zeit im schnelllebigen Profisport. Sechs Meisterschaften, vier Pokalsiege und zwei Champions-League-Erfolge schlagen für den Isländer mit den "Zebras" zu Buche. Trotz dieser beeindruckenden Bilanz gab es zuletzt bei Heimspielen der Schleswig-Holsteiner vereinzelt "Alfred raus"-Rufe. Teile des Anhangs kritisieren die im Vergleich zu Bundesliga-Rivalen wie der SG Flensburg-Handewitt oder den Rhein-Neckar Löwen eher unspektakuläre THW-Spielweise. Erstmals in seiner Amtszeit muss Gislason seine Arbeit rechtfertigen. Und der 57-Jährige tat dies im Interview mit den "Kieler Nachrichten" ("KN") in deutlichen Worten.

Fankritik prallt an Coach ab

"Wenn der Club oder die Mannschaft an mir zweifeln, kriegen wir das schnell geregelt", sagte der noch bis 2019 vertraglich an den Rekordmeister gebundene Übungsleiter. Heißt im Klartext: Gislason schließt eine vorzeitige Trennung im Falle von Differenzen mit seinen Profis oder der Clubführung nicht aus. Die "Alfred raus"-Rufe sowie die ihm kritisch gegenüberstehenden Anhänger scheinen den Isländer derweil maximal peripher zu tangieren. "Wenn aber die Fans mich loswerden wollen, ist mir das egal. Als Trainer bin ich immer verantwortlich und werde am Erfolg gemessen. Aber ich bin nicht hier, um Freunde, sondern um Spiele zu gewinnen", erklärte der 57-Jährige.

Alfred Gislason: Der kühle Titelsammler















































Gislason sieht Team auf gutem Weg

Gislason wies darauf hin, dass sich der Rekordmeister gerade auf internationaler Ebene inzwischen mit finanziell weitaus potenteren Konkurrenten messen muss. "Wir gewinnen nicht automatisch Titel, weil wir der THW sind. Spieler wie Mikkel Hansen (Paris Saint Germain, die Redaktion) können wir nicht bezahlen, also haben wir uns für einen anderen Weg entschieden, holen junge Spieler", sagte der Trainer. Die Fans müssten begreifen, "dass die Welt eine andere ist als vor 13 Jahren, als Spieler entweder zum THW oder zum FC Barcelona wechseln". Gislason trägt die Personalpolitik seines Arbeitgebers zu 100 Prozent mit und ist überzeugt, dass seine Mannschaft eine große Zukunft vor sich hat: "Wenn wir alle Spieler so zusammenhalten - mit ein paar Ergänzungen -, könnte hier wieder eine große Ära anfangen. Aber es liegt noch viel Arbeit und Geduld vor uns."

"Mein letzter kompletter Neuaufbau"

Was aber passiert, wenn Leistungsträger wie Domagoj Duvnjak oder Ausnahmetalente wie Nikola Bilyk und Lukas Nilsson trotz langfristiger Verträge nach dieser Saison auf Wechsel zu anderen Clubs drängen würden und der THW sie aus finanziellen Gründen ziehen lassen müsste? Ein erneuter personeller Umbruch wäre vermutlich gleichbedeutend mit dem Ende der Gislason-Ära an der Förde. "Es ist garantiert mein letzter kompletter Neuaufbau in diesem Verein, darum möchte ich, dass diese junge Mannschaft zusammenbleibt", sagte Kiels Langzeit-Trainer.

