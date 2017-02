Stand: 01.02.2017 13:35 Uhr

Trainer Vranjes verlässt Flensburg im Sommer

Die Ära Ljubomir Vranjes bei der SG Flensburg-Handewitt wird im kommenden Sommer zu Ende gehen. Am Mittwoch teilte der Handball-Bundesligist mit, dass der 43 Jahre alte schwedische Cheftrainer die Schleswig-Holsteiner nach elf Jahren zum 30. Juni verlassen wird. Damit enstpricht der Club dem Wunsch des Coaches und entlässt den Schweden vorzeitig aus seinem eigentlich bis 2020 laufenden Vertrag. Vranjes wechselt zum ungarischen Handball-Meister Veszprém. Mit den Ungarn hat sich Flensburg bereits auf eine Ablösesumme geeinigt. Über die Höhe vereinbarten beide Vereine Stillschweigen.

Schmäschke: "Immer wieder Anfragen"

"'Ljubo' hat in den vergangenen Jahren hier einen sehr professionellen Job gemacht und großartige Erfolge zusammen mit der Mannschaft erreicht. In den letzten Jahren sind immer wieder Anfragen für die Personalie Ljubomir Vranjes an uns herangetragen worden, die wir schlussendlich aber immer gemeinsam abgewendet haben. Nachdem uns Ljubomir Vranjes erneut um Freigabe gebeten hat, sind wir nun zu dem Entschluss gekommen, ihm diese für den Wechsel nach Veszprém zu erteilen", sagte SG-Geschäftsführer Dierk Schmäschke.

Vranjes: "Schwerste sportliche Entscheidung meines Lebens"

Bildergalerie 8 Bilder Coach und Fotograf: Vranjes' Lieblingsfotos Im Hauptberuf ist Ljubomir Vranjes Handballtrainer bei der SG Flensburg-Handewitt. Der Schwede ist aber auch ein ausgezeichneter Fotograf. Hier eine Auswahl seiner Lieblingsbilder. Bildergalerie

Mit Vranjes verlässt der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte die SG. Der 43-Jährige, der auch als Profi für Flensburg aktiv war (2006 bis 2009), gewann mit den Norddeutschen 2012 den Europapokal der Pokalsieger, 2014 die Champions League und 2015 auch den deutschen Pokal. In der aktuellen Saison liegt die SG als Tabellenführer auf Meisterschaftskurs.

"Nach Monaten reiflicher Überlegung bin ich zu der Erkenntnis gekommen, dass ich nach elf Jahren in der SG-Familie diese neue Herausforderung annehmen muss, auch wenn es die bisher schwerste sportliche Entscheidung meines Lebens ist. Es gibt mehrere Gründe, warum ich um eine Freigabe gebeten habe, eine der wichtigsten ist mein Privatleben", sagte Vranjes. "Ich werde zusammen mit meinen Jungs die letzten Monate Vollgas geben, um uns und euch alle mit einen würdigen Abschied zu ehren."

Berge Nachfolge-Kandidat

Wer im Sommer die Nachfolge antritt, steht noch nicht fest. Der frühere Flensburger Spielmacher Christian Berge (von 1999 bis 2006) soll der Top-Favorit sein. Er trainiert zurzeit noch die norwegische Nationalmannschaft, mit der Berge jüngst Vize-Weltmeister wurde. "Es gibt Kontakt zwischen Flensburg und Christian Berge", hatte Norwegens Verbandspräsident Kare Geir Lio zuletzt der norwegischen Zeitung "VG" gesagt. Darauf angesprochen, sagte Schmäschke: "Christian Berge ist ein interessanter Name, und er ist eine interessante Persönlichkeit, aber es gibt noch andere interessante Namen."

