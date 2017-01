Stand: 18.01.2017 13:51 Uhr

Flensburg: Kommt Berge, wenn Vranjes geht?

Der vom ungarischen Handball-Meister Veszprém umworbene Trainer Ljubomir Vranjes darf die SG Flensburg-Handewitt nicht kurzfristig verlassen. "Vor dem Saisonende wird es keinen Wechsel geben", machte Dierk Schmäschke, Geschäftsführer des Bundesliga-Tabellenführers, im Interview mit dem Portal "handball-world.com" unmissverständlich klar. Nach der Weltmeisterschaft in Frankreich werde eine Entscheidung über die Zukunft des Erfolgscoaches fallen, kündigte der Manager an. Die Suche nach einem möglichen Nachfolger habe zwar noch nicht begonnen: "Trotzdem denken wir natürlich in alle Richtungen", erklärte Schmäschke.

Schmäschke: "Berge ein interessanter Name"

Eine dieser Richtungen könnte nach Norwegen führen. Genauer genommen zu Christian Berge, dem Coach der Nordeuropäer. Der langjährige SG-Profi (von 1999 bis 2006) gelte in "Insider-Kreisen" als "heißester Kandidat" auf eine mögliche Vranjes-Nachfolge, schrieb das Nachrichtenportal "shz.de". Darauf angesprochen, sagte Schmäschke: "Christian Berge ist ein interessanter Name, und er ist eine interessante Persönlichkeit, aber es gibt noch andere interessante Namen." Eine Aussage, die Raum für Spekulationen ließ. Gegenüber "handball-world.com" bestritt der Geschäftsführer nun allerdings, bereits in Verhandlungen mit dem norwegischen Nationaltrainer zu stehen: "Wenn wir in Gespräche gehen, dann erst, wenn wir vorher mit Ljubomir Vranjes gesprochen haben. Vorher macht das keinen Sinn, denn noch ist Vranjes ja unser Trainer."

Dieses Thema im Programm: Schleswig-Holstein Magazin | 17.01.2017 | 19:30 Uhr