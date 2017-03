Stand: 05.03.2017 22:37 Uhr

"Zebras" erkämpfen sich Punkt im Klassiker von Christian Görtzen, NDR.de

Der THW Kiel hat sich in der Champions League Selbstvertrauen für die weiteren Aufgaben geholt. Im Heimspiel gegen den Titelkandidaten FC Barcelona erkämpfte sich die stark verbesserte Mannschaft von Trainer Alfred Gislason am Sonntagabend ein 27:27 (13:15). Nach dem Teilerfolg belegen die Norddeutschen mit jetzt 12:14 Punkten weiter den fünften Rang in der Gruppe A. Die SG Flensburg-Handewitt ist mit 13:11 Zählern bei einem weniger ausgetragenen Spiel Vierter. Die ersten sechs Teams der Achtergruppe kommen weiter. Die "Zebras" sind bereits für das Achtelfinale qualifiziert. Vor 10.285 Zuschauern waren Niclas Ekberg und Marko Vujin mit jeweils acht Treffern die erfolgreichsten THW-Spieler.

Landin bringt "Zebras" in die Spur

THW Kiel - FC Barcelona 27:27 (13:15) Tore THW Kiel: Ekberg 8/3, Vujin 8/1, Bilyk 4, Nilsson 2, Santos 2, Duvnjak 1, Dissinger 1, Wiencek 1

FC Barcelona: Lazarov 8/5, Rivera 5, Jallouz 4, Tomas 2, N'Guessan 2, Nøddesbo 1, Sorhaindo 1, Andersson 1, Syprzak 1, Mem 1, Morros Zuschauer: 10.285

Strafminuten: 8/12

Die Schleswig-Holsteiner gingen mit dem ungewohnten Gefühl von zwei Niederlagen hintereinander in das Duell mit dem Titelaspiranten. Dem 21:24 in der Champions League gegen den dänischen Außenseiter Bjerringbro-Silkeborg folgte am vergangenen Mittwoch das unglückliche 26:27 in Magdeburg, das die Chancen auf den Gewinn der deutschen Meisterschaft auf ein Minimum reduzierte. Und auch gegen Barcelona ging der Auftakt gründlich daneben. Zwei Würfe der Kieler parierte Gäste-Torwart Gonzalo Perez de Vargas, zwei landeten am Aluminium, dazu noch zwei technische Fehler im Spielaufbau - und schon lagen die "Zebras" 1:5 (9.) hinten. Gislason nahm eine Auszeit. Danach war es Torwart Niklas Landin, der Kiel in die Spur brachte. Der von einer Daumenverletzung genesene Däne hielt die Siebenmeter von Kiril Lazarov (10.) und Valero Rivera (14.). Und da auch in der Offensive die Fehler reduziert und die Chancen besser genutzt wurden, kamen die Norddeutschen wieder an den Gruppenersten heran. Zur Pause lag Kiel mit einem 13:15 in aussichtsreicher Position.

Bilyk rettet einen Punkt

Obwohl Landin gut gehalten hatte, stand zu Beginn der zweiten Halbzeit Andreas Wolff im Tor. Nachdem der Europameister in der 38. Minute einen Wurf von Lasse Andersson prächtig pariert hatte, verkürzte Vujin im Gegenzug auf 17:18 (38.). Zum Remis reichte es zunächst nicht, immer wieder wussten die Katalanen eine Antwort und hielten den dünnen Vorsprung. Der starke Rechtsaußen Ekberg sorgte mit seinem siebten Treffer bei acht Versuchen erneut für Hoffnung - Kiel war mit 21:22 (45.) dran. Und bei eigener Unterzahl gelang Nikola Bilyk endlich der 22:22-Ausgleich. Es war der erste seit dem 1:1 (2.). Es kam noch besser: Vujin sorgte per Siebenmeter gegen Boris Ristowski, der nun das Tor der Gäste hütete, für das 23:22 (49.). Sekunden später ließ er das 24:22 folgen. Eine Minute vor dem Ende war alles offen - 26:26. Zunächst traf Timoethey N' Guessan für Barcelona, fünf Sekunden vor der Sirene sicherte Bilyk Kiel mit dem 27:27 den verdienten Punkt.

