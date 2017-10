Stand: 17.10.2017 17:09 Uhr

DHB-Pokal: Final Four? Nein, Achtelfinale

SG Flensburg-Handewitt gegen Füchse Berlin, TSV Hannover-Burgdorf gegen THW Kiel - es klingt beinahe wie das Teilnehmerfeld des Final Four im DHB-Pokal. Und doch handelt sich bei den beiden Handball-Partien am Mittwochabend (18.30 und 19.30 Uhr) nur um zwei Achtelfinal-Duelle. Klar ist, es werden Anwärter auf den Pokalsieg schon früh auf der Strecke bleiben.

Vor allem für Rekordsieger Kiel wäre ein vorzeitiges Pokal-Aus ein herber Rückschlag. Die "Zebras" haben nach dem misslungenem Saisonstart gerade erst mit zwei Siegen in der Bundesliga sowie dem 20:20 in der Champions League gegen Flensburg einen kleinen Aufwärtstrend entwickelt. Aufsichtsratschef Reinhard Ziegenbein sprach Trainer Alfred Gislason und Geschäftsführer Thorsten Storm erneut das Vertrauen aus. "Es gibt keinen Anlass, über irgendeine Personalie zu diskutieren oder etwas zu verändern. Solange die Tendenz in die richtige Richtung geht, bleiben wir in der gleichen Besetzung zusammen", sagte Ziegenbein NDR Info. Auch Niederlagen in Hannover und am Sonnabend in der Liga bei den Füchsen Berlin würden daran nichts ändern.

Ekberg: "Jede Woche eine Woche der Wahrheit"

"Hannover hat in der Liga bisher zu Hause nicht einen Punkt abgegeben und uns in unserer eigenen Arena geschlagen. Uns erwartet also eine richtig harte Aufgabe", warnte THW-Kreisläufer Patrick Wiencek auf der Homepage der "Zebras". Rechtsaußen Niclas Ekberg weiß um die Wichtigkeit der anstehenden Partien, sagte aber auch: "In Deutschland ist jede Woche eine Woche der Wahrheit. Mit der Einstellung aus dem Spiel gegen Flensburg haben wir in Hannover sehr gute Chancen."

Die "Recken", die in der Liga neben Kiel auch schon Flensburg und Magdeburg bezwingen konnten, sorgten jüngst mit ihrem klaren 33:27 gegen die bis dato verlustpunktfreien Füchse Berlin für weiteres Aufsehen. TSV-Coach Carlos Ortega erwartet gegen den THW "ein ausgeglichenes Spiel. Es wird schwierig, aber nicht unmöglich." Spielmacher Morten Olsen geht die Partie zuversichtlich an: "Nach dem Saisonstart sind wir optimistisch. Allerdings wissen wir, dass es schwer ist, zweimal hintereinander gegen Kiel zu gewinnen."

Wie verkraftet die SG das Kiel-Spiel?

Im zweiten Duell am Mittwochabend kommt es in Flensburg zur Neuauflage des Achtelfinals aus dem Vorjahr. Damals setzten sich die Schleswig-Holsteiner 36:34 nach Verlängerung gegen die Berliner durch. "Das wird ein superschwieriges Spiel", sagte Kreisläufer Jacob Heinl: "Aber wir wollen weiterkommen und werden alles dafür geben." Füchse-Coach Velimir Petkovic hofft, dass den Flensburgern die Kiel-Partie noch in den Knochen steckt: "Ich habe mich über ein intensives Kampfspiel mit viel Tempo gefreut. Mal sehen, wer die größeren Reserven hat." Ein Ausscheiden der Flensburger wäre ein Hammer - in den vergangenen sieben Jahren stand der vierfache Pokalsieger stets im Endspiel.

